Los vaqueros anchos de Stradivarius de Paula Echevarría se los va a pedir hasta su hija para todos los looks con más rollazo

Parece ser, al menos de momento, que Paula Echevarría es de nuestras pocas celebrities que no ha viajado hasta Sevilla para la Feria de Abril. Sí, amiga, no eres la única que está harta y muriendo de envidia de tener a medio Instagram disfrutando de la ciudad andaluza para la Feria. La única parte positiva es que nos están dejando los looks perfectos para ser la mejor inspiración para las invitadas de bodas, bautizos y comuniones que tenemos por delante. Pero dejamos Sevilla y volvemos a Madrid para inspirarnos con el look más casual pero a la vez chic con el que Paula Echevarría ha enamorado a todas sus seguidoras este fin de semana. Porque sin duda, la pregunta que más le han hecho es si tienen la referencia o en enlace de los vaqueros anchos de Stradivarius.

¿La mala noticia? Que nosotras tampoco los hemos encontrado en la web de la marca de Inditex, lo que tenemos claro es que hasta su hija se los va a pedir porque son los vaqueros anchos que dan rollazo a cualquier look.

Paula Echevarría sabe que la chaqueta de tweed es el básico que te eleva a elegancia unos vaqueros de esos de toda la vida. Si existe un tejido que sigue postulándose como el favorito año tras año, ese es el tweed. La lana de origen escocés que conquistó a una de las grandes modistas de la historia, Coco Chanel, es una de las más codiciadas de la industria. Fue en los años veinte cuando Gabrielle introdujo este famoso material en sus colecciones dando lugar a maravillosos trajes de chaqueta y faldas. No pasan los años para esta tendencia que cada vez amamos más temporada tras temporada y hasta en verano para elevar todos nuestros estilismos. Y la actriz asturiana lo tiene claro con estos vaqueros.