La Princesa Leonor Vs. Alexandra de Noruega: así es el estilo de las jóvenes herederas de Europa

Herederas de dos de las monarquías más antiguas de Europa y más importantes del mundo, si la cosa sigue como hasta ahora algún día reinarán sobre sus países por derecho propio, convirtiéndose así en las soberanas más influyentes del mundo. Por lo que no es de extrañar que todos los ojos estén puestos en ellas desde su más tierna infancia. Hablamos de la Princesa Leonor de Borbón y Alexandra de Noruega, las futuras reinas de España y Noruega, que a pesar de encontrarse en plena adolescencia ya acaparan todos los focos de periodistas y público en general. Pero especialmente con motivo de su estilo, que es analizado al detalle por cantidad de expertos, y también comparado.

Empezando por Alexandra, tenemos que recordar que la hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega cumplió este año los 18 años, por lo que sus apariciones públicas en actos oficiales son cada vez más frecuentes, y poco a poco va asumiendo un rol más protagonista, lo que a la vez nos deja más testimonios de sus estilismos. Aunque no solo queremos hablar hoy de sus looks de protocolo, si no también de los que nos ha dejado en su tiempo de ocio, y que representan mejor que nada lo que es una chica de su edad.

La Princesa Ingrid Alexandra de Noruega FOTO: NTB via REUTERS

Para estos momentos, ya sea con familia o amigos, la heredera de Noruega tiene una clara predilección por las zapatillas de deporte, y especialmente las de lona de Superga, que no duda en combinar tanto con vestidos como con vaqueros. Mientras que para los actos oficiales, Alexandra apuesta casi siempre por vestidos de largo a la rodilla en tonos lisos que suelen incorporar faldas plisadas. Los tacones bajos de rigor también son otra constante, así como las medias más bien tupidas.

La reina Letizia Ortiz con sus hijas, la princesa de Asturias Leonor de Borbón y la infanta Sofía de Borbón en Mallorca FOTO: Chema Clares GTRES

Por el contrario, nuestra futura reina prefiere optar por alpargatas para su tiempo vacacional, un calzado muy español del que la Reina Letizia también se declara fanática, y que ella misma luce en versión cuña o plana en cuanto llega el buen tiempo. Unos zapatos que la Princesa de Asturias suele acompañar de looks de lo más relajados con pantalones anchos o petos de lino o vestidos sueltos de corte a la cintura. Mientras que para los actos oficiales, Leonor suele lucir un estilo algo más infantil que el de su homóloga nórdica, donde penas hemos visto tacones hasta hace poco, y con colores pastel que refuerzan todavía más este aire de niña que su madre parece querer darles todavía.