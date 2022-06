Aquí tienes el vestido de novia más bohemio y natural para aquellas mujeres que quieren ser diferentes en su boda

Ser una novia diferente es cada vez más complicado. Algunas mujeres están apostando por vestidos estilo princesa, pero con minifalda, y otras han preferido llevar zapatillas blancas y decir adiós a los tacones de altura. Muchas de las novias que se casan este año, han esperado mucho tiempo y, por lo tanto, quieren que ese día, sea el más especial y recordado de sus vidas. Por ese motivo, hemos estado buscando novias que han sido virales y podemos afirmar que hay una que está destacando por encima de todas. Ella se llama Claudia Llagostera y se casó en las playas paradisíacas de Tarifa en Cádiz.

Primero de todo, tienes que saber que Claudia Llagostera es diseñadora de novias. Por lo tanto, estaba claro que su vestido, sería de su firma y uno de los más bonitos. La boda se celebró en el sur de España y es sinónimo de atardeceres mágicos que nadie puede olvidar, y por supuesto, las fotografías son de 10.

Sin palabras al vestido de novia de Claudia Llagostera. La diseñadora escogió un material muy particular para confeccionar posteriormente el vestido. El diseño está confeccionado por una colcha antigua bordada y rodeada de cintas de algodón. Esta acción es la mejor representación de que la sostenibilidad en el mundo nupcial es posible y más en los vestidos de las novias.

Claudia Llagostera tenía claro que quería ser viral. Ella creó un efecto de doble vestido, juntó a dos piezas para, así, diseñar el vestido que a toda mujer le encantaría llevar el día de su boda. Primero de todo, para entender la confección, tienes que saber que el vestido está hecho con gasa de seda y la segunda parte, es un lencero de satén. ¡La mejor combinación!

Al igual que otras novias, Claudia Llagostera se cambió de zapatos. Para el enlace utilizó unos tacones de Saint Laurent y para la fiesta, escogió unas zapatillas blancas personalizadas. De esta forma, disfruta todo el día sin dolor en los pies.

Está claro que para ser una novia diferente, es más fácil de lo que nos pensábamos. Porque lo primero de todo es no perder el estilo de una misma y no sentirse disfrazada. No obstante, si quieres ser como Claudia Llagostera, Marta Lozano o María de la Orden, solamente tienes que ver con detalles sus perfiles de Instagram. Es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer.

Después de analizar el vestido de Claudia Llagostera, toca el turno de ver cómo es su marca y por qué es una opción muy segura para renovar el armario. Nosotras hemos hecho una selección con los diseños más bonitos que tiene la diseñadora, pero que no tienen nada que ver con la moda nupcial.

TOP DRAPEADO VERDE (245,00€)

Top drapeado verde oliva. FOTO: Studio by Claudia Llagostera

PANTALÓN PALAZZO VERDE/OCRE (195,00€)

Pantalón palazzo verde ocre. FOTO: Studio by Claudia Llagostera

BLUSA DE TERCIOPELO Y SATÉN AZUL (250,00€)

Blusa azul marina. FOTO: Studio by Claudia Llagostera

Nos encantan los diseños que hace Claudia Llagostera. Todas son prendas para mujeres de 20 a 50 años, donde los tejidos fluidos y estampados no faltan. Si tienes que renovar el armario y quieres apostar por la moda española y de calidad, no dudes en llenar la cesta virtual con sus diseños tropicales, versátiles e ideales.