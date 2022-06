Este es el único top atado al cuello de ganchillo que las influencers mejores vestidas llevan en sus vacaciones

El escote halter está de moda y quien niegue esta tendencia es que no conoce cuáles son las prendas favoritas de las expertas en moda o tendencias. Al igual que este tipo de escote es el preferido de las expertas, el ganchillo es la técnica que hemos heredado de nuestras abuelas y madres, y ahora llevamos todas en nuestros conjuntos. ¿Recuerdas el top de Rocío Osorno o la prenda viral de Zara? Esos dos diseños son de ganchillo y nos tienen completamente enamoradas. Ahora llega un nuevo capítulo y es un top utilizado por las influencers o creadoras de contenido mejor vestidas de este verano, o mejor dicho, auténticas guías de inspiración para ir con el conjunto perfecto cada día.

¿Quién llevo ese el top atado al cuello de ganchillo que nos dejó sin palabras? La culpable es Nina Uc porque fue la que escogió esta prenda para sus publicaciones de Instagram. Sin ninguna duda, es uno de sus mejores looks que hemos visto de ella en estas semanas, y mira que es difícil porque siempre va ideal y muy elegante. Si quieres llevar el mismo top que ella no pierdas detalle.

Natural, sencillo, elegante y en temporada. Son cuatro adjetivos que podemos otorgar a este top que toda mujer tiene que tener en su armario. El top es de la firma The Garment, una marca que puede ser que no controles, pero que desde este momento será una de tus favoritas.

Un motivo más para que añadas este top en el armario, es lo bien que queda a las chicas con poco pecho. Seguro que te has tenido que enfrentar a muchas prendas que te quedan anchas del pecho y más justas de la espalda. En el caso de este top de The Garment, no te pasará.

¿Quieres saber más sobre la prenda estrella de este verano? A continuación conocerás el más mínimo detalle que hemos podido analizar de este top.

EGYPT CROCHET TOP (339€)

Top atado al cuello en color crema. FOTO: the garment

Como hemos comentado anteriormente, este top está fabricado con tejido de algodón. Su patrón es la parte que más nos gusta, tanto por el corte de la parte superior como el cierre del cuello halter. Está claro que el diseño proviene de Copenhague, debido a que la firma es de ese país.

¿Cómo combinar este top? Es muy fácil, porque al ser una prenda básica con un color neutro, es sencillo combinar con un vaquero, pantalón ancho o shorts para el look de este verano e incluso si no eres friolera, para la entrada del otoño con un blazer.