Mercadona tiene las ampollas faciales que hidratan la piel y están arrasando en redes sociales

Si todavía no conoces la sección de belleza de Mercadona, no sabes lo que te estás perdiendo. Además de tener un amplio catálogo de alimentación para personas intolerantes al gluten, también tienen productos de cosmética que son cada día más utilizados por las expertas en belleza. Para todas aquellas que quieren cuidar su piel, y que quieran tener un rostro más brillante y sano que Teresa Andrés, Carmen Lomana o Tamara Falcó, en Mercadona tienes la solución. Son unas ampollas faciales que permiten recuperar la elasticidad y fuerza en las zonas del cuello, cara y escote. Ten en cuenta, que con la llegada del verano y con el calor que está haciendo, exponemos mucho más tiempo nuestra piel al sol y esto tendrá consecuencias que veremos en el futuro en la piel.

Después de probar muchas mascarillas caseras o cremas hidratantes virales en TikTok, llega la hora de hacer una compra segura y con éxito. Las ampollas fáciles que hemos encontrado en Mercadona, consiguen en muy pocas aplicaciones esa hidratación y calma en la piel que tanto necesitamos.

¿Quieres esta piel durante todo el año? Con las siguientes ampollas no tendrás que buscar entre miles de firmas que hay, porque Mercadona tiene el producto clave. Eso sí, por muchos tipos de tratamientos que utilices, si no tienes una buena alimentación, hábitos saludables y una calidad de sueño óptima, no tendrás los resultados que quieres.

Skin Care Pre & Probióticos de Deliplus, es ese tratamiento al que nos referimos. Se encuentra en la sección de perfumería de Mercadona. Mediante estas ampollas reparadoras, notarás un refuerzo y equilibrio en la dermis, con el fin de mejorar la protección natural frente a las agresiones externas. No obstante, este producto ilumina, hidrata y calma la piel, tres beneficios que necesitamos siempre.

Coge papel y boli, y anota todas las propiedades que tienen estas ampollas. ¡Te dejarán sin palabras!

AMPOLLAS FACIALES (4,00€)

Ampollas faciales para hidratar y recuperar la elasticidad. FOTO: Skin Care

¡Estas son las ampollas! Seguro que te suena más, después de ver la imagen del producto. Por cierto, si tienes la piel sensible, no pasa nada, porque son aptas para todo el mundo. Esto es posible, gracias a la combinación simbiótica que está formada por activos prebióticos, que refuerzan la defensa natural de la piel.

Estos dos vídeos son algunos de los ejemplos de esa viralidad de la que te hemos hablado antes. A nosotras nos encanta ver tutoriales en TikTok, antes de recomendar o probar cosméticos, porque podemos ver de primera mano como de efectivos son los cosméticos.