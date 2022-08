Carmen Lomana deslumbra en el concierto de Raphael con el vestido cut out de Tamara Falcó que resalta el bronceado y hace tipazo a los 30 o 70 años

No hay noche en Marbella sin concierto. Y es que los famosos siguen disfrutando de la música en directo en Starlite, esta noche ha sido nuestra querida Carmen Lomana quien se ha acercado hasta la Cantera de Nagüeles para disfrutar del concierto de Raphael y como ella misma ha dicho en sus Stories de Instagram, ha “increíble Raphael”. El último día que pudimos ver a Carmen Lomana en Starlite fue para celebrar su cumpleaños con un look de Charo Ruiz de lo más ibicenco, pero esta noche ha optado por un vestido cut out de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro. Aunque la relación de la socialité con la marquesa no vaya del todo bien, porque Tamy le ha copiado algunos vestidos a nuestra querida Lomana, ella no ha dudado en volver a ponerse el vestido cut out blanco que también tiene en negro. Un diseño que resalta su bronceado marbellí y que hace ‘efecto tipazo’ tengas 30 o 70 años. Una tendencia a la que la Reina Letizia se ha aficionado en los últimos meses.

Y para eso ha vuelta a elegir el vestido cut-out de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro pero esta vez en color blanco y encima rebajado de 269 euros a 134 euros. ¿Lo mejor? Que está disponible en todas las tallas en la web de Pedro del Hierro. Si hace unas semanas revolucionaba a todas sus seguidoras con la versión en negro, ahora, Carmen Lomana va a hacer que también se agote el vestido en blanco y que todas las mujeres (de todas las edades), se apunten a la tendencia cut-out.

Carmen Lomana en el concierto de Raphael en Starlite. FOTO: RAFA ESPANA GTRES

Margarita. Vestido largo lino (188€)

Vestido blanco. FOTO: TFP para Pedro del Hierro.

Se trata de este vestido largo de lino con escote asimétrico blanco, manga abullonada y entallado en cintura con abertura lateral y falda evasé. Un diseño ‘made in Spain’ que pertenece a la segunda colección cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó. Un vestido que se va a convertir en el uniforme de las noches de agosto con sandalias de tacón y de uniforme de día con sandalias planas.