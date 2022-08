Tamara Falcó sabe ser la más elegante hasta para ir a hacer la compra en Marbella con un vestido largo que todas llevaríamos a un evento

Estamos en shock amigas. Sí, estamos alucinando. Tamara Falcó también va a hacer la compra como toda hija de vecina durante sus vacaciones en Marbella. Eso sí, ella con un vestido de lo más elegante y chic que cualquiera de nosotras podríamos llevar con taconazos a cualquier evento de verano pero que ella lleva para arrastrar el carrito por el súper, eso sí, con chanclas de playa de las que todas tenemos en nuestro armario. Después de ver tanta vida de lujo y ostentación las últimas semanas en su documental de Netflix, ahora hemos visto la cara más real de ‘La Marquesa’, o lo que es lo mismo, Tamara Falco haciendo la compra en Marbella junto a su novio Íñigo Onieva.

¿Lo que más nos ha gustado del look de Tamara Falcó? El maxi vestido largo, de lo más cómodo y amplio, pero sin perder ese toque de glamur que tanto caracteriza a la hija de Isabel Preysler. Eso sí, esperamos que este vestido no sea una copia de alguno que tenga Carmen Lomana en su armario de verano, aunque eso sí, a primera vista no es muy del estilo de nuestra socialité favorita. Así que no creemos que hoy salte una nueva polémica estilística en España.

Tamara Falcó ha lucido para ir a hacer la compra un maxi vestido de escote Bardot engomado para que se acople bajo los hombros, mangas XL, con un fruncido lateral y un estampado de rayas verticales en blanco y negro con diferentes grosores. Un vestido que como decíamos la marquesa ha querido lucir de la forma más cómoda con chanclas de playa, gafas grandes de sol de esas que las famosas utilizan para salir a la calle cuando no van maquilladas y su media melena suelta.

Eso sí, si le añadimos unas alpargatas de cuña, unas sandalias de tacón doradas y algunas joyas, sería un look perfecto para un evento de final de verano en las playas de Marbella o en el asfalto de Madrid.