Ana Obregón tiene claro que el vestido de punto midi es el uniforme de septiembre tengas 30 o 60 años para llevarlo con zapatillas blancas o taconazos

Nos gusta verla así. Derrochando alegría y ganas de comerse el mundo. Porque así es Ana Obregón y no nos puede gustar más que nos vuelva a compartir sus estilismos en Instagram más allá de sus posados míticos en bikini y bañador que hemos recuperado este verano. Pero llega septiembre y Ana Obregón ya ha dejado la playa atrás para inspirarnos con el uniforme básico de cada otoño para las chicas de 20 años y las mujeres de 60. Sí, amigas, estamos hablando de los vestidos de punto. Esa prenda comodín que nunca falta en el armario de las mujeres que más saben de moda porque siempre te salva ese momento de no saber que ponerte. Y además, Ana le añade ese toque sexy y arriesgado del cut out que tanto ha triunfado este verano con Carmen Lomana o la misma Reina Letizia. ¿Preparada para copiarle el look? Porque Ana Obregón tiene claro que los vestidos de punto se llevan igual con la comodidad de unas zapatillas blancas o un buen taconazo para un look más sexy.

Pero no solo con un vestido de punto, Ana Obregón nos volvía a sorprender anoche con este vestido de punto de rayas horizontales en blanco y negro de lo más sexy y de estilo bandeau que ella ha lucido con unos buenos taconazos negros de lo más sensuales dejando atrás la comodidad de las zapatillas.

¿Qué opción te gusta más para otoño? Sin duda, el vestido de punto es la pieza clave y Ana Obregón nos lo ha enseñado en los dos estilos posibles. Comodidad para llevarlo 24/7 Vs. un look más sexy para una cena con amigos.

Aunque sin duda, para nuestra vuelta a Madrid y a los largos y frenéticos días de trabajo, nos quedamos con el vestido de punto con zapatillas blancas para poder llegar al final del día con comodidad.