Sarah Jessica Parker o cómo cumplir 57 años y seguir siendo un icono de la moda

Desde el estreno de Sexo en Nueva York en 1998, Sarah Jessica Parker se convirtió en un icono de la moda y belleza. Hoy, 25 de marzo, la actriz cumple 57 años y como es un día especial para ella, vamos a hacer un repaso a sus mejores looks, e incluso a esos conjuntos que han inspirado tiempo después, a grandes firmas. El ejemplo más actual es el pantalón de Victoria Federica de Zara. Si tuviéramos que quedarnos con una mujer que revoluciona siempre el mundo del diseño, dando igual que temporada sea o qué tendencia es, la más solicitada es sin ninguna duda Sarah Jessica Parker. Ella comenzó a despertar el glamour en la Gran Manzana, y ahora lo hace por todo el mundo.

No estamos seguras si fue por culpa de Carrie Bradshaw, pero desde ese primer momento Sarah Jessica Parker comenzó a marcar en la industria. Aunque esto sucedió hace más de 20 años, y nadie podrá borrar de su mente a la actriz con su famoso tutú en la Quinta Avenida. Todos sus conjuntos han estado marcados por tacones altos o vestidos vintage.

Si alguien tiene alguna duda que Sarah Jessica Parker perdería su esencia de experta en moda, la serie “And the just like that” es una clara confirmación. Sigue siendo la misma mujer con ganas de arrasar en el street style. Por otra lado, no podemos obviar sus apariciones en las alfombras rojas o grandes eventos de la moda, Gala Met. ¿Quién no espera durante horas la aparición de la actriz subiendo las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York?

No pierdas detalle de la siguiente guía de estilo de Sarah Jessica Parker. Todos los looks que hemos seleccionado son una inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 20, 40 o 60 años.

Evento social en Nueva York

La actriz Sarah Jessica Parker en Nueva York. FOTO: TheImageDirect.com GTRES

Si es complicado escoger un buen look para un sábado noche, imagínate pensar cuál es el outfit definitivo para ir a la gala anual de otoño del Ballet de Nueva York. La actriz derrochó sofisticación y elegancia en cada paso que daba. El vestido fucsia es de Zac Posen, una pieza que parecía sacada de un museo. Por cierto, no podemos obviar sus sandalias de diferentes colores. ¿Volvería esta tendencia?

La mejor vecina de West Village

La actriz Sarah Jessica Parker en Nueva York. FOTO: TheImageDirect.com GTRES

Esta imagen es la mejor representación de cómo un básico y monocolor puede ser el mejor look. Aquí Sarah Jessica Parker está disfrutando de Halloween junto a sus vecinos de West Village. Este conjunto es fácil de encontrar en firmas como Uniqlo o Etam.

Street style

La actriz Sarah Jessica Parker paseando por Nueva York. FOTO: MEGA GTRES

Nadie se puede imaginar a Sarah Jessica Parker, paseando por cualquier ciudad y pasar desapercibida entre la multitud. Esta imagen es la mejor representación del estilo a cualquier edad. La actriz, desde hace ya años, está apostando por la fusión de estampados y colores. ¿Flores y rayas? Por supuesto que sí, y si son en tejido satén mucho mejor.

Gala Met

La actriz Sarah Jessica Parker en la Gala del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte (Met Gala) para celebrar la inauguración de "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" en Nueva York, EE. UU., 7 de mayo de 2018 en la foto : vestida por la firma "Dolce and Gabbana" FOTO: Evan Agostini GTRES

Tocó el momento de escoger un estilismo de Sarah Jessica Parker en la Gala Met. Es una misión muy complicada, pero entretenida a la vez. ¿Cuál es nuestra favorita? Sin ninguna duda nos quedamos con el vestido de Dolce & Gabanna de 2018. Fue una edición muy complicada, no solo por la temática de la religión, sino porque Rihana arrasó.

Alfombra roja

La actriz Sarah Jessica Parker en la 75a entrega anual de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2018 en Beverly Hills, California. en la foto : vestida por la firma "Dolce and Gabbana" FOTO: Jordan Strauss GTRES

No podemos pasar por alto cualquier look que escoge para una red carpet. Haciendo un análisis en sus mejores conjuntos, nos quedamos con el vestido de Dolce & Gabbana para los Globos de Oro en 2017. De nuevo, la actriz utilizó una de sus marcas básicas en el armario.

Sencilla, pero elegante

La actriz Sarah Jessica Parker participa en la serie de oradores BUILD el jueves 6 de octubre de 2016 en Nueva York. FOTO: Charles Sykes GTRES

Un vestido estilo boho con bordado en los acabados es una solución ante cualquier emergencia. Sarah Jessica Parker conoce este truco, y para una presentación utilizó esta técnica. Este tipo de outfits son perfectos, si los complementas con unos tacones del mismo color y alguna joya de plata.