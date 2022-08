Sara Carbonero presume de bronceado en sus vacaciones con el look más playero con bikini blanco y caftán perfecto

Como si del videoclip de ‘Despechá' de Rosalía se tratara, Sara Carbonero sigue disfrutando de sus vacaciones de verano y presumiendo de bronceado perfecto y lo deja claro con la canción con la que acompaña su Stories, ‘La Negra’. Y es que Sara Carbonero no puede estar más bronceada este verano, además que ha acertado totalmente con el look de playa que resalta aún más ese moreno envidiable que ha conseguido la periodista en este mes de agosto. Un estilismo perfecto para un día de vacaciones y que además no puede ser más tendencia con el toque que le da el caftán y la diadema en su larga melena.

El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Sara Carbonero también se ha apuntado esta tendencia como Vicky Martín Berrocal. Si el año pasado fueron Amelia Bono, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Cádiz, Marbella o en Madrid, el caftán es la prenda estrella y Sara Carbonero como buena amante de las tendencias lo sabe.

Sara Carbonero presume de bronceado. FOTO: @saracarbonero

Un caftán con estampado en tonos verdes que Sara Carbonero ha combinado con un bikini blanco que aún resalta más su bronceado. Con un accesorio de lo más en tendencia como la diadema estilo pañuelo en la cabeza. Aunque no sabemos si es una imagen de hace unas semanas o es que la periodista se ha vuelto a ir de Madrid. Porque hoy podemos ver Sara Carbonero en ¡Hola! por las calles de Madrid junto a su novio Nacho Toboada y un look también con un caftán amarillo, cinturón marrón con tachuelas y alpargatas de cuña a tono.