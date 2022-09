Este vestido blanco ‘made in Spain’ de Paula Echevarría es todo lo que necesitas para tu vuelta de vacaciones

Si algo tiene Paula Echevarría es el estilo suficiente como para volver de sus vacaciones y conquistarnos con su estilo propio. Sí, la influencer vuelve a Madrid, con las pilas recargadas y después de pasar un verano recorriendo toda España: celebró su cumpleaños en Marbella, visitó Avilés y hasta disfrutó de unos días de desconexión en Asturias, un verano ajetreado que ha combinado con sus grabaciones de Got Talent España, talent show del que forma parte del jurado en esta última temporada. Sin duda, un verano marcado por el disfrute pero, sin olvidar que tenemos que trabajar.

Pero, con la llegada de septiembre a nuestras vidas, también, Paula Echevarría vuelve a la rutina y vuelve a sus paseos por Madrid, el primer día de colegio de su hijo Miki y sus tardes de viernes con amigas. Y, para las tardes de viernes, Paula Echevarría, lo ha tenido claro, elegir un look ‘made in Spain’ y firmado por una de sus firmas favoritas, es imprescindible para triunfar. La influencer ha elegido un vestido corto blanco camisero de estilo boho de Space Flamingo, que está rebajado, y que ha combinado con las sandalias favoritas de todas las expertas en moda, las sandalias planas de Hermes en color marrón. Un look que nos ha dejado sin respiración. Conquistar las calles de Madrid es una de las grandes características de Paula Echevarría.

La asturiana ha elegido para la ocasión el vestido jaretas beige de Space Flamingo, un diseño en color beige con jaretas en el delantero, espalda, bajo y centro de manga, además de un volante fruncido en la parte inferior que le da el toque perfecto a la falda evasé en la que acaba el diseño. Sin duda, un look perfecto para combinar con sandalias planas pero que, Paula Echevarría, también, combinaría con botas este otoño.

Vestido jaretas beige, de Space Flamingo (128,50€)

Vestido jaretas beige FOTO: space flamingo

Arrasar por las calles de Madrid es algo que solo Paula Echevarría sabe hacer y en cuestión de segundos ¿copiamos su look?