El primer pantalón tendencia importante del otoño 2022 ya lo ha llevado ‘Emily en París’; ancho y de pata de gallo

Queda poco para la llegada del otoño y ya comenzamos a ver las primeras tendencia que arrasarán por las calles para dar la bienvenida a la temporada en la que las hojas comienzan a caer y los colores tierra se apoderan de los días más cálidos. Y, aparecen tendencias inesperadas que han llegado a nuestra vida para quedarse y que hasta ‘Emily in Paris’ ya había tenido en cuenta para su tercera temporada en Netflix. Si lo dice Emily, nosotros lo tomamos al pie de la letra: los pantalones en otoño se llevarán anchos y de pata de gallo.

Las tendencias, año tras año, se renuevan y se olvidan, la moda es cíclica y siempre llevaremos algo que ayer dejó de estar de moda. En esta ocasión, estos pantalones anchos con estampado de pata de gallo, que llevamos hace unos años, vuelven para ser la tendencia más irresistible del otoño. Sin duda, un look de otoño con estos pantalones pueden garantizar el éxito del street style dentro de tu grupo de amigas o, ¿quién no desea volver a la oficina y ser la mejor vestida? Estos pantalones triunfarán por su comodidad, estilo y buen gusto a la hora del vestir.

‘Emily in Paris’ está rodando con Lily Collins su tercera temporada para Netflix, que llegará a la pequeña pantalla, en otoño 2022 y los estilistas de la serie siempre nos adelantan tendencias que llevaremos en temporadas a través de su protagonista, una experta en moda que tiene un estilo ideal y con el que pasea por las calles de París. De hecho, estos pantalones serán la nueva obsesión de Emily para acudir a su rincón favorito, el ‘Les deux Compères’, el restaurante del chico que le gusta.

Pantalones de sastre multicolor de pernera ancha con estampado de pata de gallo, de Asos (58,99€)

Pantalones de sastre multicolor de pernera ancha con estampado de pata de gallo FOTO: asos

Nos hemos pasado por nuestras firmas favoritas, tras descubrir la tendencia inesperada que nos propone Emily y hemos localizado el pantalón que no querrás quitarte en todos tus eventos de otoño. Se trata del pantalón de sastre multicolor pernera ancha con estampado de pata de gallo de Asos con los que podrás crear un look irresistible de otoño con el que te podrán confundir, por la calle, con la mismísima, ‘Emily in Paris’. De hecho, este conjunto te da la opción de combinarlo con una blazer (estilo crop top) del mismo estampado por si lo que te apetece es crear un total look atrevido y único.

Ya lo sabes, este otoño si quieres investigar en tu estilo, solo tienes que poner el ojo en los looks de la nueva temporada de ‘Emily in Paris’ y fichar las tendencias más apetecibles del otoño.