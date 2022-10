Mango ya tiene sus rebajas de Mid Season y estas son nuestras prendas favoritas

Acabamos de entrar en el otoño, aunque muchas veces el clima nos confunda y nos haga pensar que el verano todavía no se ha ido. Y aunque quedan muchas semanas por delante para que llegue oficialmente el invierno, lo cierto es que las tiendas llevan ofreciéndonos prendas abrigadas prácticamente desde finales de agosto. Por eso puedo que a estas alturas ya tengas todo tu armario de temporada configurado, pensado y puede que incluso comprado.

Pero lo que seguramente no sabías es que muchas de tus tiendas favoritas llevan desde hace años lanzando iniciativas para favorecer el consumo. Y aunque muchas tenemos en la cabeza el famoso Black Friday, que tendrá lugar, como siempre, el último viernes de noviembre, para las impacientes nos resulta algo todavía muy lejano. Por lo que nada mejor que repasar tienda por tienda hasta encontrar las famosas rebajas de mitad de temporada.

También conocidas como Mid Season, su nombre puede cambiar en función de la marca, entre Promociones, Special Prices, y de más nombres similares. Normalmente las webs de la firmas suelen anunciarlo en su página principal o en sus redes sociales, pero si tienes alguna duda puedes ir a su menú y buscar alguno de los nombres que te hemos menciono o sencillamente el apartado rebajas. Ojo no confundir con la sección de outlet, un apartado que cada vez ofrecen más tiendas pero que en realidad contiene prendas de la temporada anterior que no han conseguido venderse a mucho menos precio, y aunque se trata también de una buena forma de ahorrarnos dinero a la hora de comprar moda, no se trata de prendas de la temporada actual, por lo que muchas veces no podrás usarlas hasta el año que viene debido al clima.

En cambio, las rebajas de Mid Season de Mango se trata de prendas actuales de nueva colección que ahora tiene alguna pequeña rebaja. Si. bien es cierto que los descuentos son pequeños, hemos comprobado como por ejemplo, en algunos abrigos, puedes ahorrarte más de 30 euros.

Jersey punto calado pompones, de Mango (19,99 euros)

Jersey punto calado pompones, de Mango FOTO: Mango

Mono largo cinturón, de Mango (29,99 euros)

Mono largo cinturón, de Mango FOTO: Mango

Vestido satinado, de Mango (19,99 euros)

Vestido satinado, de Mango FOTO: Mango

Abrigo entallado botones, de Mango (79,99 euros)

Abrigo entallado botones, de Mango FOTO: Mango

Falda midi lunares, de Mango (19,99 euros)

Falda midi lunares, de Mango FOTO: Mango

Por todo ello hemos hecho una pequeña selección de cinco prenda que son nuestras favoritas para conseguir el perfecto armario de otoño versátil, cómodo y a la moda. Y lo más importante, por mucho menos dinero.