Ficha este vestido de punto (de Zara) y acabarás combinándolo con botas altas

Ya ha llegado el otoño y tenemos que tener en cuenta que las prendas que desembocan en nuestro armario son un poco más abrigadas e ideales para el entretiempo. Antes de que llegue el frío de verdad, hay que lucir las prendas de pretemporada y hay algunas que son dignas de combinar en este recién estrenado otoño. Este año, tenemos claro que nuestros looks de otoño, serán la clave para marcar nuestro estilo lo que queda de año y antes de que llegue 2023 nos convertiremos en una fashion victim. Pero, para esto, tenemos que tener los mejores fichajes en nuestro armario y con este vestido de Zara recuperarás la luz que transmitías en agosto pero, reconvertido a la temporada actual.

Vestido midi blanco roto FOTO: zara

Si te fijas, entrando en las novedades de Zara, han vuelto los tejidos finos de entretiempo a los catálogos de la firma y hemos fichado un vestido blanco roto de punto que no querrás quitarte en todo el otoño. Se trata de un vestido midi de mangas largas y cuello subido con el que podrás elevar tus looks de oficina y llegar a convertirte en la reina de las tendencias, de la manera más fácil. Los looks casuales se han convertido en un must en los últimos años y este tipo de prendas son de lo mejor que puedes tener en tu fondo de armario.

Vestido midi punto, de Zara (35,95€)

Hacerte con este vestido blanco midi de punto de Zara tiene sus ventajas. Los vestidos de entretiempo te dan varias opciones, este querrás llevarlo con botas altas (estampadas en animal prints, como en la foto) o combinarlo con tus deportivas favoritas, como las que lleva Amelia Bono. Pero, eso no es todo, este look de otoño, es ideal para llevarlo con un abrigo largo creando contrastes o una chaqueta Motomami al más puro estilo Rosalía. Es un vestido muy versátil y que puede encajar con diferentes estilos, solo depende de ti.

Vestido midi blanco roto con cuello subido FOTO: zara

Este vestido de punto tiene casi el 50% de viscosa en su composición y eso hace que la prenda se adapte muy bien a la figura, creando una pieza de fondo de armario que se adaptará a cualquier tipo de tallaje. Fíchalo y comienza a crear looks rompedores con los que conquistar el mes de octubre.