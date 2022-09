Este otoño, el pantalón parachute se lleva con taconazos, palabra de Rocío Osorno

¿Quién dijo que Rocío Osorno no podía llevar todas las tendencias del otoño? Nadie. La influencer ha fichado las mejores tendencias de la temporada y las está llevando, todas, día tras día, esto es un hecho. Desde que Rocío Osorno se mudase a Madrid, la influencer no para de darnos buenas noticias y grandes looks por las calles de la capital. Este otoño, Rocío Osorno arrasa por las calles, como ya lo lleva haciendo desde que llegó con sus looks de street style o con los looks más glam que podemos encontrar en su perfil de Instagram.

Rocío Osorno con pantalones parachute caqui FOTO: instagram

Pero, si algo sabe Rocío Osorno, es de moda. La influencer tiene claro que el otoño es una época para arrasar y lucir las tendencias más provocativas de la temporada. Si ya la vimos hace un par de semanas con el tank top o el color rosa, ahora nos provoca la necesidad de copiarle con estos pantalones parachute que nos han enamorado y que ha decidido combinar con unos buenos taconazos para visitar los showrooms de Madrid, antes de su partida al Festival de San Sebastián. Esta tendencia que regresa de los 2000, será imprescindible este otoño y Rocío Osorno, lo sabe.

La sevillana ha elegido unos pantalones parachute en color verde caqui con bolsillos laterales y los ha combinado con unos mules altos en color negro para darle un toque chic. Pero, sin duda, son la pieza clave del look. Para completa su estilismo, Rocío Osorno eligió una camisa blanca masculina con un top negro abotonado ceñido con un cinturón para crear un total look street glam con el que conquistar Madrid. Pero, ¿te gustaría copiar los pantalones de la influencer? En Stradivarius hemos encontrado los pantalones parachute de popelín con los que podrás sentirte como Rocío Osorno e inspirarte para tu próximo look.

Pantalón parachute popelín stroppers, de Stradivarius (29,99€)

Pantalones Parachute FOTO: stradivarius

¿Estas preparada para conquistar las calles de Madrid? Inspírate en Rocío Osorno, vive la moda al límite y lleva todas las tendencias de otoño.