Victoria Federica se va de ‘closing’ a Ibiza con el uniforme con vaqueros cargo y ‘tank top’ que comparte con su mejor amiga

Las chicas más fiesteras desean cada año empezar otoño y decir adiós al verano en los ‘closings’ de Ibiza. Y eso es lo que ha hecho Victoria Federica junto a su mejor amiga, Rocío Laffón. Porque si Ibiza ha sido el lugar favorito de Victoria Federica este verano, también quería empezar el otoño ahí y dándolo todo en unas de las fiestas más famosas. Pero aunque no hemos visto el look que escogió para esa noche de discoteca, si que hemos visto el uniforme para pasar el día en Ibiza junto a su amiga. Un outfit de lo más en tendencia que Victoria Federica ha convertido en uniforme de octubre para ir las dos vestidas iguales y muy en tendencia. ¿El look? Camiseta blanca (tank top) + vaqueros cargos. Dos de las prendas más en tendencia del momento que no faltan en el armario de las chicas que más saben de moda.

Porque si hay algo que le sobra a Victoria Federica en el último año es todo ese rollazo Motomami lejos de su estilo más pijo de Cayetana madrileña que ya ha dejado atrás. Victoria Federica se hace mujer, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales y nos lo ha dejado claro con este look de fin de semana en Ibiza que es todas las tendencias de otoño 2022 que necesitamos en nuestro armario. Porque no hay nada más tendencia que el pantalón cargo y más si hace como Vic con un tank top blanco.

Victoria Federica y Rocío Laffón en Ibiza. FOTO: @vicmabor

Porque no hay nada más tendencia este otoño que un total look vaquero y más si le sumas los pantalones del otoño como estos vaqueros cargo o los Parachute. Sin duda, Victoria Federica se acaba de pasar el juego de las tendencias. Pero no solo eso, porque además, los ha combinado con el tank top blanco más en tendencia y zapatillas.