Ser la reina de la oficina no es difícil con este look de Zara que combina blazer con pantalones vaqueros

Hay veces que te puedes convertir en la reina de la pista pero, ¿te paraste a pensar qué pasaría si fueses la reina de la oficina? Hay looks completos que pueden garantizar el éxito y por ello, estamos aquí hoy. Está claro que no eres Laura Escanes, que vuelve a ser la reina de la semana pero, necesitarás un look como este para brillar como ella, en una portada de revista. Elegir un estilismo para ir a la oficina dónde se saborea el estilo casual chic, es un gran éxito. ¿Qué pasaría si Zara nos tuviese preparado todas las prendas para crear un outfit de escándalo? Prepara papel y boli para apuntar las referencias porque llegó el momento de triunfar.

Blazer con lana Limited Edition, de Zara (99,95€)

Ahora que bajaron las temperaturas, es el momento ideal para hacernos con esta blazer confeccionada con tejido en mezcla de lana, cuello solapa y manga larga. Un diseño de raya diplomática de Zara en color azul marino que nos dará un toque sofisticado al look. Además, es una prenda que, por su tejido, te hará sentir abrigada, aunque combinaríamos con un abrigo de paño sobre los hombros.

BLAZER CON LANA LIMITED EDITION FOTO: zara

Jeans ZW The Full Legth Limited Edition, de Zara (39,95€)

¿Quién no ha usado un vaquero alguna vez para ir a la oficina? No se trata de un pantalón vaquero cualquiera, son unos jeans de tiro alto con bolsillos en delantero y espalda y con tejido de efecto lavado que podrás combinar con tu blazer de raya diplomática para conseguir el resultado más chic. Este año, Zara te acompaña desde casa a la oficina para lucir perfecta.

JEANS ZW THE FULL LENGTH LIMITED EDITION FOTO: zara

Camisa Rayas Limited Edition, de Zara (39,95€)

Y para completar el outfit de oficina, Zara nos propone la pieza estrella. Se trata de una camisa confeccionada en algodón con cuello solapa y manga larga acabada en puño con pliegues. Este diseño podría convertirse en un fondo de armario perfecto, son prendas que sirven para cualquier fecha del año (aunque en verano podemos llevarlas abiertas para no pasar calor) y que presenta rayas verticales para estilizar la figura. Además, Zara la ha diseñado en dos colores, rojo y azul, dos clásicos que nunca fallan.

CAMISA RAYAS LIMITED EDITION FOTO: zara

Si quieres ser la reina de la oficina y no sabías como conseguirlo, este look de Zara que combina blazer con vaqueros puede ser la mejor elección a primera hora de la mañana. Podrás quitarle el puesto a Laura Escanes y ser la más comentada de la mañana.