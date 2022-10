Amiga, vuelven las perlas y las mujeres de 50 años las llevan con el look más parisino con camiseta de rayas y vaqueros

Perlas por todos lados. Y no solo las va a llevar Carmen Lomana, las vamos a llevar todas. O las amas o las odias, eso lo sé, pero este otoño vuelven con más fuerza que nunca para volver a enamorar a las chicas y las mujeres mejor vestidas. Porque da igual la edad, las perlas son una tendencia eterna para todas las edades y más si le das ese toque parisino. La tendencia más pija se cuela en los looks más casuals, y Carmen Gimeno nos lo ha demostrado con este look de miércoles con camiseta de rayas y prendas denim. Aunque ya las vimos en la colección primavera-verano de grandes marcas como Chanel o Erden, esta próxima temporada van a seguir petándolo, en todos los looks de calle. Palabrita de Lifestyle y de Carmen Gimeno.

Sí, exacto, aquel collar de perlas que ha lucido tu abuela desde que tienes uso de razón ha vuelto al ruedo con más fuerza que nunca y sabemos cómo puedes combinarlo de forma ‘chic’. El que era el complemento predilecto de una de las mujeres más sabias y sofisticadas de la historia, Gabrielle Chanel, nunca pasa de moda, literalmente. La joya protagonista siempre ha formado parte de los joyeros de grandes personajes de la historia y como explicaba la diseñadora francesa hace décadas: “una mujer necesita tiras y tiras de perlas”. Y Carmen Gimeno nos lo acaba de recodar con este look.

Un collar de perlas que ha combinado con la eterna camiseta de rayas más parisina. No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme y Carmen Gimeno la ha combinado con una chaqueta vaquera, vaqueros anchos y bailarinas.