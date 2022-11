Pastora Soler: “Soy todo una mujer Libra, el equilibrio es muy importante para mi salud mental dentro de mi caos de vida”

Tras un parón por su salud mental, otro por ser madre y una pandemia de por medio, la voz y la magia de Pastora Soler vuelven a brillar con luz propia. Tras una etapa sin sacar nueva música, Pastora Soler vuelve a la escena del panorama musical con un nuevo trabajo al que ha bautizado como Libra, un título que simboliza su signo del zodiaco. Se trata de una colección de 12 canciones donde hay “muchas influencias, aunque el hilo conductor está unificado en todo lo que me gusta hacer”. Una mujer y una artista Libra, que busca esa balanza y ese equilibrio dentro de su caos de vida. Todo ello para encontrar ese equilibrio entre ser madre de dos niñas, una artista de las más importantes del panorama musical y toda una mujer empoderada. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle de La Razón con Pastora Soler!

¿Qué tal Pastora? Cuéntame cómo estás, además de cansada que me decías, porque están siendo unos días de muchas emociones.

Muy emocionada, porque aunque sea mi disco número 13, como están las cosas se valora aún mucho más poder seguir sacando discos. Es una suerte. Además, como ha sido un disco que se ha hecho tan poquito a poco, he tenido tiempo para pensar y escoger mucho las canciones. Entonces, ese día que deja de ser solo tuyo, para que sea de los demás, es muy especial. El jueves por la noche no me podía dormir por la primera respuesta del público, ver cuál es la favorita de cada persona, es muy especial y emotivo.

¿Y coinciden en las favoritas?

¡Sí! Y me he sorprendido, porque hay canciones que son muy especiales para mí y que no me esperaba que fueran las que más gustaran.

‘Libra’, ¿eres una mujer muy libra o eres muy de creer en el horóscopo?

Era de leer los horóscopos, pero en la época de la ‘Superpop’, así que imagina si ha llovido. Pero sí que me identifico mucho con mi signo, creo que hay rasgos que cada vez soy más así. Sobre todo lo del equilibrio, para mi salud mental es muy importante.

Más con tu trabajo y siendo madre de dos niñas pequeñas.

Exacto, en mi caos de vida, tengo que tener mi propio orden y eso influye mucho en mi vida y también musicalmente. En ‘Libra’ hay ese equilibrio, pasando por todo, por la música, por las emociones, todo.

Un equilibrio, esa balanza, que todo necesitamos aún más después de la pandemia.

Totalmente, en el disco recojo mi aprendizaje personal. En estos tres años han pasado muchas cosas, parar la vida de todo el mundo. También perdí a mi padre que me afectó muchísimo, y he tenido que aprender a gestionar muchas cosas en este aprendizaje que es la vida. Ser madre de dos niñas, que no es lo mismo que una, la conciliación que no es fácil, todo.

¿Cómo artista que has aprendido?

Pues yo que ya había tenido un parón en mi carrera por mi salud mental, este segundo parón ya me sonaba, solo que este fue diferente porque paró todo el mundo. A nivel artístico, empezar a crear algo muy lento, que no siempre se puede hacer.

Cuando hay problemas de salud mental eres tú mismo quien se dice que hay que tirar hacia arriba Pastora Soler

Porque cuando tu hablaste de tu miedo escénico, de la importancia de la salud mental, entonces en España aún era un tema tabú. Fuiste una pionera.

Sí, y sin darme cuenta. Yo pasé aquello y lo compartí con la gente porque era necesario y era lo que me empezó a ayudar y a liberar. Yo recuerdo que me sorprendió mucho el revuelo que se creó porque entonces no era tan normal hablar abiertamente de algo tan usual, que forma parte de nuestra vida, y de muchos trabajos, no solo del nuestro. Me enorgullezco de poner mi granito de arena en un camino que aún queda mucho por recorrer. Dar naturalidad a este problema, todo el mundo tendríamos que tener un psicólogo o un terapeuta. Un manual de saber gestionar lo que vivimos, hacer terapia. Tener alguien que te haga de guía de la vida. Tuve mucha empatía con mis compañeros en ese momento.

Y el single que ha salido con el disco, ‘Rascacielos’, va de eso, de reconstruirse. Ponías en Instagram que era una forma de darle la mano a mucha gente que lo necesita.

El objetivo de sacar un disco, canciones, es ayudar a la gente con ella. Se que esta canción es necesaria para muca gente, da fuerza. La magia de la música, que te agarras a un tema y te puede ayudar a tirar para delante. Es ese podemos, y lo tenemos que hacer por nosotros mismo, no por los demás.

‘Lo que siempre me callé'. ¿Qué se ha callado Pastora Soler durante toda su carrera?

Yo siempre he sido muy reservada, las libras también tenemos eso, somos muy observadoras. Aunque los años y las experiencias también te hace salir y quitarte esa coraza. Es un manual de instrucciones para decirte que no tienes que callarte las cosas, que tienes que llevar las riendas de tu vida y de tu carrera. Esta canción habla de eso, si hay que pedir perdón se pide, yo no soy nada rencorosa. Eso te come la energía.

Entiendo que eso aún gana más importancia al ser madre, ya no es solo por ti, es por ellas.

Totalmente. Te ayuda a relativizar lo que no es importante, ahora la prioridad de mi vida son ella, no mi trabajo ni mi carrera.

Y madre de dos niñas, en este mundo de locos que vivimos, con mucho camino que recorrer aún para las mujeres. ¿Qué aprendizaje le quieres dar a tus hijas?

Te cambia la mentalidad en todo. El otro día me llamaron para inaugurar un Orgullo de invierno, y cuando eres madre aún empatiza más con todo. Todas las trabas que se pueden encontrar en cuanto a la libertad sexual y de todo tipo. Como mujer ni te cuento. Al igual que nuestras antecesoras trabajaron para que tengamos cierta libertad, aunque aún queda mucho, nosotras también tenemos que trabajar porque queda un camino muy grande. Tenemos que inculcar a las nueva generaciones esa libertad e igualdad desde ya. Y me preocupa que por un lado ves que cada vez hay relaciones más tóxicas en las chicas jóvenes, en muchas cosas no vamos para adelante y eso me inquieta mucho. Yo quiero inculcar a mis hijas que se pueden valer por ellas misma, que pueden hacer lo que quieran y ser independientes.