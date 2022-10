Mariló Montero cuenta su momento más duro: “Lloro, me rompo y me destrozo”

La periodista que acaba de incorporarse para sustituir a Marta Flich en “Todo es mentira” de Cuatro, se confesó en “Hora 25″ de la Ser con Aimar Bretos. En un momento de la entrevista Montero respondió a la pregunta de un momento en el que reconoce que se equivocó y ella evocó cuál fue uno de sus peores momentos personal y profesionalmente. El día que murió su hermano.

“Quizá uno de los momentos más amargos que he pasado fue cuando estaba haciendo el debate en Canal Sur “Mejor lo hablamos”. Y era en directo o en diferido dependiendo de si los invitados venían en el AVE y tenían que volver en el AVE pero no parábamos”, comienza narrando Montero.

Entonces le cayó la bomba informativa a minutos de empezar el espacio: “empezaba el programa las 10 de de la noche y a las nueve me llaman para decirme que se había muerto mi hermano en un accidente de tráfico”. La periodista comparte la confusión y los interrogantes que le surgieron entonces porque ella estaba a una hora de Sevilla y solo pensaba en “qué presentador sustituto van a poder llamar. Están todos los contertulios con el AVE de Madrid ya comprado y tienen que volver esta noche o mañana por la mañana”.

En ese momento y con la perspectiva de que se iba a Alemania ese mismo sábado, “llamo a Carlos que era mi marido entonces y le digo, mira que ha pasado esto pero no se lo quiero decir a nadie porque como se lo diga a alguien no voy a poder hacer el programa”.

“¿Cómo te hiciste eso?” quiso saber el presentador. Entonces Montero le explicó lo que pasó a continuación: “Ricardo Medina era el productor ejecutivo y todos los jueves venía a mi camerino una hora antes a hablar conmigo: repasábamos el programa, me hablaba de sus cosas, e sacaba las mías. Ese día no vino”.

Antes justo de la llamada fatídica “estaba con un monitor viendo el informativo que me gustaba ver las últimas horas para el debate, por supuesto. Recibo la llamada, me meto en el cuarto de baño del camerino, lloro, me rompo, me destrozo. Se me va el maquillaje evidentemente a la porra y me remaquillo yo, no quería llamar a nadie”.

Ella siguió con lo previsto, pasó a plató, en donde además se celebraba el 100 aniversario del espacio. EN ese momento se dio cuenta de que “Carlos no me respetó” y llamó “a un íntimo amigo nuestro Manolo Marvizón porque creía que iba a poder acompañarme. Él estaba en Alemania”. Ya todo dispuesto y Montero confiesa como “ cuando yo veo a Manolo entrar en plató digo, me cago en al leche alguien ha hablado y eso me debilita y por el pinganillo me dice la directora, que nunca me hablaba la directora siempre me hablaba otra persona. Me dice “¿estás bien?” y digo ya está. Ya lo saben todos”.

Todo lo previsto empezó a desmoronarse porque aunque “había que sacar una tarta con 100 velas, me dice “no hay tarta. Despide”. Mariló explica la confusión que sentía que fue tal que “No recuerdo como salí de ese plató, como ni cogí bolsa, ni coche, ni como llegué a casa ni como llegué a Estella y estaba mi hermano que lo enterramos en Herce”.