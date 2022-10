Diego Arrabal se sincera sobre el fichaje de Mariló Montero en Mediaset tras ser despedido

Han pasado varios meses desde que Diego Arrabal fue despedido de “Viva la vida”, y desde entonces el fotógrafo se ha mantenido alejado de la pequeña pantalla. Él mismo explicó que su cese estaba motivado por el tipo de contenido que publica en su canal de Youtube, al parecer, incompatible con la línea editorial de Mediaset. Lo cierto es que, desde esa plataforma, el malagueño se ha mostrado de lo más crítico con algunos compañeros de cadena e incluso con programas como “Sálvame”.

Recientemente, se ha anunciado que Mariló Montero se incorpora al equipo del grupo audiovisual como colaboradora de “Todo es mentira”, una noticia ante la que Diego Arrabal no ha podido evitar pronunciarse. El fotógrafo mantiene una contienda legal contra la periodista, que llevó a los tribunales a su agencia a raíz de unas fotografías que se le tomaron mientras estaba de vacaciones, y se enfrenta a varios años de prisión junto a su compañero, Gustavo González, puesto que se trata de una demanda interpuesta por la vía penal.

Diego Arrabal cuestiona la “casualidad” que le parece que Mariló Montero se incorpore a Mediaset poco después de haber sido despedido. Además, recalca que su compañero. Gustavo González, “también está apartado y ya no se le ve por ‘Sálvame’”. El fotógrafo parece establecer una relación directa entre su despido y el fichaje de la periodista. De hecho, el vídeo publicado en el que se pronuncia sobre este asunto recibe el título de “Mariló dentro, Diego fuera”.

No es la primera vez que Diego Arrabal o Gustavo González arrojan la sombra de la duda sobre supuestas influencias de Mariló Montero, incluso en lo que se refiere al proceso judicial que mantienen abierto. “Sigo dudando en la Justicia. Insisto en que creo en la separación de poderes y la independencia de la Justicia, pero esa sentencia, todo lo ocurrido y vivido durante un proceso enrarecido, y las informaciones que nos llegaban de movimientos, conversaciones, presiones... Ahora solo cabe esperar y que poco a poco vuelva a confiar plenamente en la Justicia, en los jueces, los que la administran, pero no me cabe otra que duda”, señaló el colaborador de “Sálvame” a LA RAZÓN.