Si en enero vuelves al gym estos son los conjuntos que tienes que comprar en rebajas

Sabemos que seguramente uno de los propósitos que te has hecho en este nuevo año sea el de cuidarte más. Esto incluye muchas cosas, desde comer mejor y llevar una dieta más sana, hasta realizarte diariamente una buena rutina de belleza. Y como no, ponerte a hacer ejercicio, ya sea empezar de cero a practicar deporte o ser más constante en ello. Puede que incluso alcanzar ciertas metas a nivel ejercicio. No es casualidad por ello que los gimnasios sean uno de los lugares más transitados durante el mes de enero, más incluso que muchos centros de belleza o peluquerías.

Pero la idea de empezar ahora, aunque siempre es buena, muchas veces no se materializa más allá de unos pocos meses si llega. Lo importante del deporte, como dicen todos los expertos, no es ni mucho menos la intensidad, si no la constancia. El adquirir una rutina semanal, que no hace falta que sea diaria, y cumplirla casi a rajatabla consigue muchos más resultados que el ponernos justo antes del verano a tope y con prisas en la terriblemente mal llamada “operación bikini”. Por ello, y como sabemos lo duro que puede ser al principio, hemos querido ponértelo un poco más fácil mezclando moda y deporte.

¿Cómo? Pues muy sencillo, encontrando algunos de los mejores conjuntos para practicar deporte con estilo, y acudir al gym como si fueses una experta. También aprovechamos para darte algunas pistas: olvídate de los estampados imposibles y colores neones galácticos que parecían ser el uniforme de todos los gimnasios hace unos años. En la ropa de deporte, como en la calle, lo que triunfa es el minimalismo.

Top Gaia Stormy Grey (29,90 euros) y legging Gaia Stormy Grey (49,90 euros), de Born Living Yoga

Sujetador deportivo espalda tiras (19,99 euros) y leggings tobilleros high rise comfortlux (29,99 euros), de Oysho

Camiseta rosa Seamless sin mangas (10,99 euros) y legging largo rosa Seamless (14,99 euros), de Women’secret

Camiseta seamless manga larga (12,99 euros) y pantalón ciclista seamless canal (9,99 euros), de Pull&Bear

Camiseta de manga larga (39,20 euros) y leggings sport balace (24,49 euros), de Gym King

Conjunto de deporte 2 piezas, de H&M (24,99 euros)

Camiseta de manga larga crop (47,95 euros) y leggings (25,95 euros), de Nike

Olvídate de camisetas viejas y de propaganda y apuesta por alguno de estos conjuntos que son a la vez cómodos y estilosos, perfectos para volver al gym como toda una experta.