Estas son los 7 prendas que nunca volvería a llevar en un aeropuerto

Con el inicio del año somos muchos los que empezamos a organizar también nuestro calendario de viajes. Y es que una de las mejores cosas de viajar es también planearlo, por lo que pensar en los lugares que conoceré, las rutas que haré y hasta la ropa que necesitaré es una de las cosas que más placer me causan. Pero se muy bien que no soy la única. Además, el trabajo nos lleva muchas veces a tener que hacer una maleta de un día para otro. Es por eso que podría decirse que nos hemos convertido en auténticas expertas de hacer la maleta perfecta, eso si, gracias a la ayuda y los consejos de alguna estilista. Pero viajar también implica estar al día de bastantes procedimientos, como por ejemplo saber qué certificados sanitarios exige cada país para entrar, algo que se ha convertido en nuestro día a día con motivo del COVID. Saber si necesitamos pedir un visado antes de llegar, o incluso las normas que exige cada aeropuerto respecto a nuestro equipaje, y no solo los líquidos.

Es precisamente en el tema de los aeropuertos en lo que hemos querido centrar hoy nuestro tema. Y es que tras llevar media vida viajando, he aprendido que no todas las prendas son cómodas para volar, para pasar por un control o simplemente para pasar muchas horas sentadas. Así que, he querido hacer una recopilación de las 7 prendas que no volvería a llevar a un aeropuerto, y estas son:

VAQUEROS

Parece la prenda más recurrente y fácil de combinar, pero mi consejo es que a no ser que se trate de un diseño realmente amplio, suave y cómodo mejor déjalo en la maleta. Los vaqueros suelen ser duros e incómodos cuando los llevamos muchas horas.

LEGGINS CON ADORNOS

Aunque pueda parecer que los leggins son lo más cómodo que podemos llevar, los diseños con detalles de cremalleras, paneles, costuras o pedrería acaban clavándose en nuestras piernas al cabo de un tiempo.

BOTAS O BOTINES

Tras enfrentarme muchas veces al temido control de aeropuertos, me he dado cuenta que si hay alguna posibilidad de no pasarlo descalza esa es con un zapato bajo, ya que siempre que lleves algo que cubra la el tobillo, aunque sea unas Converse, están condenadas a pasar por la bandeja.

ZAPATOS SIN CALCETINES

Es un derivado del anterior. Y es que como te decimos, a veces incluso llevando sandalias planas o bailarinas pueden exigirte descalzarte, por lo que llevar un par de calcetines en el bolso puede ser una buena idea para evitar pisar sin nada en el control.

PETOS Y MONOS

Aunque puedan parecer la prenda perfecta para viajar por su comodidad, y además evitar el frío y corrientes en los riñones, las odiseas para ir al baño diminuto del avión en las que me he visto envuelta han hecho que los descarte por completo.

VESTIDOS Y FALDAS CORTAS

Durante años parecía que todas mis amigas y yo recurríamos a faldas vaqueras y vestidos cortos, especialmente en verano, antes de subirnos al avión. Pero lo cierto es que resultan verdaderamente incómodos tanto para sentarse, agacharse o hasta incluso subir la maleta al compartimento superior, por lo que el largo midi se ha convertido en mi mejor aliado.

PRENDAS CON ADORNOS METÁLICOS

Son el peor error que puedes cometer si no quieres pasarte un buen rato peleándotelo con el control de metales. Desde una cantidad ingente de collares hasta un jersey con pedrería o pantalón con tachuelas. Todo puede ser una trampa que te haga perder horas en el control de seguridad.