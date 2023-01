Este es el mejor limpiador de brochas según TikTok que usan todos los expertos en maquillaje

Una de las cosas más importantes con respecto a la belleza es la higiene. Y no nos referimos solo a la higiene del rostro, realizada con productos específicos, como limpiadores, tónicos y de más, algo que también es fundamental para mantener la piel en su estado óptimo. Pero lo que vamos a tratar en este tema es la higiene de los aplicadores cosméticos, y en concreto de las brochas. Porque no nos engañemos, encontrar un buen limpiador es casi o igual de importante que encontrar por ejemplo una buena base de maquillaje. Y no sólo por el simple hecho de que dejará tus pinceles limpios y evita llevar bacterias a tu rostro, sino también porque, cuanto más efectivo sea, menor será el tiempo que estés restregando tus brochas en el agua y el jabón para quitarles el maquillaje, y se mantendrán en perfecto estado durante más tiempo.

Es por eso que una vez más hemos recurrido al nuevo templo de productos y consejos de belleza, TikTok, donde en los últimos tiempos hemos encontrado algunos de los mejores descubrimientos en este sector. Y es que ha sido gracias a la red social que hemos descubierto este último producto perfecto para limpiar tus brochas y dejarlas en perfecto estado. Se trata de Makeup Brush Cleaner, de Cinema Secrets, un cómodo frasco con un líquido transparente que hemos encontrado en formato spray y que se aplica directamente sobre el cabezal de la brocha. Después solamente tienes que restregarla suavemente sobre un trozo de papel higiénico hasta que deje de salir suciedad.

Makeup Sanitizing Spray, de Cinema Secrets (10,45 euros)

Un producto que llevan usando desde hace años las maquilladoras profesionales y que nunca falta en su neceser. Remueve hasta el maquillaje waterproof y de larga duración. Y estos son los sencillos pasos que tienes que aplicar.

Paso 1: Pulveriza el limpiador directamente sobra la brocha, pero solo sobre las cerdas. Asegúrate de empaparla bien por todas las zonas

Paso 2: Pasa la brocha sobre una servilleta y repite hasta que no salga nada de maquillaje. Vuelve a colocar las cerdas de la brocha a su forma original y deja secar al aire libre hasta que se seque totalmente.