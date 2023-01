Alba Carrillo tiene el vestido midi estampado que vas a querer cuando no sabes que ponerte

Si alguien me pregunta cuál es la prenda más versátil que tengo en mi armario o que puedo comprar en tienda, seguramente diría sin pensarlo que el vaquero. Y es que unos buenos jeans son capaces de hacer que salgamos airosas de cualquier tipo de plan. Pero si además encuentras el modelo que más se adapte a tu silueta, ya sea de plena tendencia o corte clásico tendrás el compañero más fiel para combinar con todo tu armario. Pero, si bien es cierto todas las virtudes que le suponemos al vaquero, lo cierto es que con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay prendas casi igual de versátiles y mucho menos evidentes, que también pueden salvarnos de más de un apuro estilístico, además de ser originales y poco esperadas. Y una de ellas es sin duda el vestido midi.

Porque un buen vestido midi, especialmente aquellos de corte suelto y estilo camillero es una prenda atemporal que no pasa nunca de moda, y que puedes combinar desde con botas de tacón, el combo ganador en esta época del año, con sandalias, alpargatas y hasta con deportivas. Lo más importante es encontrar uno con un estampado atemporal, de esos que por mucho que pasen los años no pasan de moda. Y eso es lo que ha encontrado Alba Carrillo. La modelo ha lucido un bonito diseño de la firma francesa Geroges Rech con el famoso estampado toile de Jouy que ha combinado a la perfección con unas botas negras de piel y tacón cómodo. Y para marcar cintura, la colaboradora de Telecinco a recurrido a un bonito y sencillo cinturón de piel negro de Valentino con hebilla monogram.

Sin duda una combinación atemporal y estilosa que funciona igual de bien para una comida con amigas como para un evento más formal.