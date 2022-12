Así llevan los vaqueros las mujeres de más de 50 durante los días de frío

Los vaqueros es sin ninguna duda la prenda más versátil de cualquier armario, ya sea femenino o masculino. Dependiendo del modelo que elijas puede ser tu pantalón favorito para usar tanto en verano como en invierno. Si bien es cierto que en los momentos de clima más extremo, ya sea cuando el calor aprieta o cuando el frío llega a tocar sus puntos más álgidos de todo el invierno, son muchas las que parecen prescindir de esta prenda, algunas acusándola de demasiado frío y otras de demasiado caluroso. Pero lo cierto es que un buen vaquero de algodón no tiene por qué ser más frío que cualquiera de los otros pantalones que tenemos en el armario, y para nosotras, su uso en invierno es casi obligado.

Es perfecto para pasar en un instante de esos días en que no sabes qué ponerte a conseguir lucir un look perfecto, cómodo y a la moda. Pero sin duda otra de la cosas que más me gustan de esta prenda es que es apta para todas las edades y todos los cuerpos, y sienta igual de bien, solo tienes que saber elegir el que más favorece a tu cuerpo y aprender a combinarlo para sacarle todo el partido.

Hoy queremos proponerte un look a base de jeans, y en concreto con uno de los modelos más básicos y atemporales que hay, los vaqueros azules, de cintura alta y corte boot cut. Un pantalón de fondo de armario que una de nuestras influencers favoritas, la estilista Pilar de Arce, nos ha enseñado a combinar para brillar todo este puente. Solo necesitas un jersey de cuello vuelto en un favorecedor color azul claro, abrigo a juego y botas azules de tacón sensato.

¿Quieres romper la monocromía azul del look? Pues entonces solo necesitar sumar un bolso de un color fuerte y en contraste.