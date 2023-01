La bomber más elegante ha llegado a Zara y Rocío Osorno la ha sabido combinar con el toque más flamenco

Lo teníamos claro, Rocío Osorno no se podía perder SIMOF 2023 aunque esté viviendo en Madrid. Y es que la influencer y diseñadora sevillana, se ha desplazado hasta su tierra para asistir a la pasarela de moda flamenca con su inseparable amiga, Teresa Bass. Y como era de esperar nos ha dejado un lookazo de esos de los que ha hecho enamorarnos, dándole el toque más flamenco que podíamos desear. Y lo ha hecho con la prenda más insospechada, saliendo de su zona de confort y arriesgando al máximo. Porque Rocío Osorno se ha hecho con la bomber de Zara más deseada de todas y que ya tienen lista de espera en su página web. Y es que no tenemos duda, de que prenda que saca la sevillana, prenda que se agota en la web de Inditex, porque Rocío hace que todas las prendas parezcan de firmas de lujo con el estilo que le da a todo. Por eso, para asistir a la primera jornada de desfiles de moda flamenca, como Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, se ha marcado un outfit de esos que no puede ser más su estilo.

Rocío Osorno ha combinado un mono azul marino con un cinturón de hebilla grande, la bomber de Zara de nueva colección que os comentábamos, sombre cordobés y grandes pendientes para darle el toque más flamenco al estilismo.

Rocío Osorno con bomber de Zara. FOTO: @rocioosorno

Un estilismo que no nos ha podido gustar más, como Rocío Osorno ha combinado prendas de estilos totalmente opuestas, que no nos hubiéramos imaginado nunca en un look de lo más flamenco. Pero ella ha conseguido que una bomber de Zara tenga ese toque tan andaluz.

Bomber maxi bolsillos, de Zara (69,95 euros)

Bomber maxi bolsillos. FOTO: Zara

Una bomber de Zara que nosotras combinaríamos con unos vaqueros y un jersey de cuello vuelto, o un vestido mini con botas muy altas.