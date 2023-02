¿Qué son los ugly shoes y por qué nos obsesionan?

Cuando nos hemos acostumbrado a hablar de ugly shoes para referirnos a una tipología de calzado, queda claro que el adjetivo feo ha sido completamente despojado de cualquier pincelada peyorativa. ¿El motivo por el que los zapatos que antes eran denostados se han convertido en los favoritos de las que de verdad saben de moda? En primer lugar, porque encierran ironía, que es el accesorio preferido de los fashion insiders, que acostumbrados a ser mirados por encima del hombro y a ser tomados por seres banales, disfrutan teniendo siempre un as en la manga. En segundo lugar, la moda ha entrado en el goblin mode, que es el término que según la Oxford University Press mejor reflejó nuestra actitud en 2022 y que se caracteriza por la dejadez y la vagancia. Piensa en el look con el que te ve el repartidor cada vez que le abres la puerta un domingo tras un sábado movidito… Sí: ESE es tu modo Goblin, y sin duda las UGG, las Birkenstock (con calcetines, a poder ser) y las Crocs son algunas de las marcas que mejor reflejan esta estética. El presidente ejecutivo de Crocs ha señalado que las ventas de este controvertido calzado aumentarán un 17 % anualmente para alcanzar un cinco mil millones de euros en ventas en 2026. No es de extrañar el éxito de este calzado tan controvertido si atendemos a razones psicológicas, pues las siluetas redondeadas nos hacen sentir calidez y confort, algo que es más necesario que nunca en tiempos convulsos, y por eso esta temporada preferimos modelos que responden a estas siluetas, en lugar de esos modelos afilados con piezas metalizadas que han triunfado en momentos anteriores más calmados.

En tercer lugar, hemos de tener en cuenta el poder de las colaboraciones, que han sido esenciales para elevar este tipo de zapatos. En 2017, Christopher Kane se alió con Crocs, y ahora Balenciaga ha dado un giro más al modelo con los mule Crocs Madame de 80 milímetros de caucho en rosa. Por su parte, Dior se ha asociado con Birkenstock para reinventar dos diseños icónicos: el mule Tokio y la sandalia Milano, y Camper se ha aliado con la firma berlinesa Ottolinger, fruto del trabajo de Christa Bösch y Cosima Gadient, para lanzar unas botas altas naranjas de lana con tratamientos repelentes al agua y suelas de PU que han entusiasmado a los amantes de la moda.

En cuarto lugar, hay que tener en mente que este tipo de zapatos ayudan a las estilistas a generar cierta tensión entre la feminidad de determinados diseños o el clasicismo más canónico y el carácter disruptivo de estos diseños.

La moda quiere que nuestros pasos funcionen como el reflejo perfecto del momento en el que nos encontramos, y por eso pasamos del universo onírico de Loewe, con sus zapatos ensoñadores y escultóricos, a los diseños que abrazan la comodidad extrema y que huyen de los cánones estéticos normativos. También es importante tener en mente la nostalgia, esa a la que nos aferramos al recurrir a modelos que nos recuerdan a nuestra adolescencia y a una era en la que la incertidumbre que hoy triunfa no era la triunfadora. Por eso regresan con fuerza las Dr. Martens, que ahora proponen su icónico modelo de zapato 1461 con plataforma quad y la bota sinclair de cremallera con una edición especial confeccionada en charol agrietado y detalles en oro envejecido. Otro ejemplo de que el pasado vuelve es que ahora las sinergias se elevan, como es el caso de los míticos botines Half Cab de Vans y las botas Euro Hiker de Timberland, que se han reinterpretado para crear un nuevo modelo que combina el calzado de skate con las botas de montaña. Del ‘gorpore’ pasamos al après-ski, porque las celebridades y las influencers disfrutan de glamurosos retiros en la nieve en los que combinan sus exquisitos monos de Perfect Moment (por cierto… ¿sabrán en realidad esquiar o se limitarán a beber champán al lado de la chimenea?) con las botas de Moon Boots que ya tienen iconos de estilo como Dua Lipa.

Por cierto, amigas de la cantante, como las supermodelos Gigi y Bella Hadid, han apostado esta temporada por las UGG, que ahora son las preferidas de las redes sociales gracias al modelo Ultra Mini con plataforma. Firmas como Camila’s lanzan las «no Ugg» de plataforma Elliot, ideales para apostar por esta estética en clave asequible.

Al final, la decisión de llevar zapatos ajenos a las convenciones estéticas supone un golpe sobre la mesa y a su vez, una apuesta por nuestra propia personalidad. Supone estar tan seguras de nosotras mismas que nos dé absolutamente igual lo que digan de nuestro armario, una apuesta por el movimiento man repeller que abandona la mirada masculina y que demuestra el poder de llevar lo que nos venga en gana. También manda el mensaje de que somos tan maravillosas que podemos hacer que cualquier zapato lo que sea, pero al margen de esta clausura tan Mr. Wonderful que nos estamos marcando, no podemos dejar de pensar en cómo la industria de la moda es siempre capaz de absorber lo diferente para convertirlo en una etiqueta más destinada a transformarse en tendencia. Llega un momento en el que lo feo se convierte en estiloso, y es entonces cuando es despojado de esa disidencia inicial. La moda es experta en devorar los símbolos y vaciarlos de contenido, pero tampoco hemos de olvidar que las prendas sirven para entablar conversaciones, y sin duda unos zapatos ajenos a las normas son perfectos para hablar y para abrir debates. Quien apuesta por los ugly shoes no apuesta por la dejadez, sino por un presente más comunicativo en el que las normas están para romperse… ¿Y acaso hay algo menos ugly que eso?