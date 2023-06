3 productos profesionales imprescindibles en tu neceser sin los que no saldrás de casa este verano

Con la llegada del verano es más importante que nunca contar con una buena rutina diaria de hidratación y limpieza para proteger nuestra piel de las radiaciones del sol, ya que nuestras células se desequilibran y nuestra piel paga las consecuencias sufriendo, por ejemplo, el indeseado acné estival al que nos enfrentamos la mayoría de nosotras cada verano. Debemos concienciarnos de que nuestra piel es muy sensible y que una exposición prolongada al sol (sin la fotoprotección necesaria) puede provocarnos quemaduras, marquitas, envejecimiento prematuro o, incluso, en el peor de los casos, puede ocasionar cáncer de piel, más a largo plazo. En Oliver Claire lo saben bien. La marca francesa es experta en productos naturales para el cuidado de la piel y han sabido fusionar a la perfección la ciencia con la naturaleza dando lugar a fórmulas altamente concentradas, con poderosos ingredientes activos que, tras combinarlos de manera sinérgica con extractos vegetales, consiguen resultados excepcionales, de calidad y muy efectivos.

Este verano, para ayudarnos a lucir ideales y a que nuestra piel sea la envidia de todas nuestras amigas, en Oliver Claire nos proponen tres must, elaborados a partir de formulación natural, de los que no nos podemos olvidar a la hora de preparar nuestro neceser de bolsillo. Por una parte, su Sérum Global Altamente Concentrado, que cuenta con propiedades alisadoras, ayudará a estimular la renovación celular y se convertirá en nuestro elixir de juventud preferido. Por otra parte, para ayudarnos a luchar contra las desesperantes ojeras que tantas preocupaciones nos dan, es perfecto el Contorno de Ojos Cuidado Global. Su fórmula concentrada cuenta con células nativas, extractos vegetales y activos específicos que nos ayudan a suavizar las arrugas, las ojeras y las bolsas. Por último, su Crema Rica de Alto Rendimiento, no solo hidrata y redensifica la piel, también cuenta con activos naturales concentrados que producen un gran efecto lifting, difuminando manchas y restaurando los rasgos del rostro. Sumando estos productos a tu rutina facial diaria y manteniendo unos buenos hábitos para protegerte del sol, podrás lucir una piel perfecta perfecta, tersa y brillante este verano que hará que no puedas dejar de presumir frente al espejo ni por un instante.

Sérum Global Altamente Concentrado, de Oliver Claire (260€)

Sérum gobal altamente concentrado Oliver Claire

Contorno de Ojos Cuidado Global, de Oliver Claire (175€)

Contorno de Ojos Cuidado Global Oliver Claire

Crema Rica de Alto Rendimiento, de Oliver Claire (145€)

Crema Rica de Alto Rendimiento Oliver Claire

Y es que estamos seguras de que si añades a tu ruina de cuidado estival estos tres productos conseguirás una piel perfecta para lucir radiante durante todo el verano y convertirte en la envidia de todos los que te rodean.