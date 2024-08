8 Perfumes frescos y ligeros que triunfan para los días de más calor

Cuando las temperaturas suben y el sol brilla con más intensidad, nuestra rutina de belleza también necesita una renovación. En esos días de más calor, buscamos productos que nos aporten frescura y ligereza, y los perfumes no son una excepción. No hay nada como un aroma fresco para revitalizar nuestros sentidos y sentirnos más cómodas bajo el calor abrasador. Muchos de los perfumes frescos y ligeros en el mercado no solo nos refrescan, sino que también nos envuelven en una nube de fragancia que captura a la perfección la esencia del verano.

Pero, elegir el perfume perfecto para estos días de tanto calor y humedad puede ser todo un desafío. Queremos algo que sea duradero pero no abrumador, fresco pero no demasiado simple. Por suerte, hay muchas opciones que cumplen con estos requisitos y, además, tienen la capacidad de llamar la atención de quienes nos rodean. Aquí te presentamos una selección de 8 perfumes frescos y ligeros que están triunfando en esta temporada.

Sundazed de Byredo (165 euros)

Sundazed Byredo

El Sundazed de Byredo es toda una oda al sol y al verano. Con notas cítricas de limón y mandarina, este perfume se abre con una explosión de frescura que se suaviza con el corazón de neroli y jazmín. Su fondo de almizcle blanco y algodón de azúcar le da un toque dulce y envolvente que lo hace irresistible. Perfecto para los días de playa o una tarde en el parque, esta joya de perfume te hará sentir como si estuvieras en unas vacaciones eternas.

Agua de Loewe (84 euros)

Agua Loewe

Loewe Agua es sinónimo de pureza y frescura. Este perfume combina notas de cítricos, té verde y un toque de ámbar, creando una fragancia ligera y revitalizante. Ideal para uso diario, su aroma limpio y fresco te acompañará durante todo el día sin resultar abrumador es una opción perfecta para quienes buscan una fragancia discreta.

Light blue de Dolce & Gabbana (rebajado a 45,95 euros)

Light blue Dolce & Gabbana

Light blue es un clásico que siempre funciona y nunca pasa de moda. Con sus notas de manzana verde, cedro siciliano y jazmín, esta fragancia captura la esencia del Mediterráneo. ¿Y es que quién no conoce esta fragancia? Ya sea por haberla usado o por su famoso anuncio que nos transporta verano tras verano a las costas italianas, se ha convertido en un icono de los perfumes veraniegos. Su frescura y ligereza lo hacen ideal para los días más calurosos, mientras que su durabilidad asegura que te sientas fresca durante horas.

Signature rose naturelle de Chloé (rebajado a 79,99 euros)

Signature rose naturelle Chloé

Chloé signature rose naturelle es un perfume que combina frescura y elegancia de una manera natural. Sus notas de rosa orgánica, neroli y cedro crean una fragancia floral y femenina, ideal para los días cálidos y con la que te sentirás sofisticada y fresca al mismo tiempo. Su delicado lazo en la botella refleja la atención al detalle que caracteriza a esta maison.

A drop d’Issey de Issey Miyake (rebajado a 54,99 euros)

A drop d'issey Issey Miyake

Esta fragancia en forma de gota (hecho así para ser colocado de manera horizontal) es innovadora y refrescante. Con notas de límon, lila y almizcle, este perfume ofrece una sensación de frescura acuática que es perfecta para los días de verano. Una opción ideal para quienes buscan algo diferente y refrescante.

Replica lazy sunday morning de Maison Margiela (119,99 euros)

Replica lazy sunday morning Maison Margiela

Este perfume tan especial de la línea Replica de Maison Margiela es la personificación de la frescura y la tranquilidad. Con notas de pera, iris y almizcle blanco, esta fragancia evoca a la perfección esa sensación tan relajante de despertarse en una mañana de domingo soleada. Su aroma suave y relajante es perfecto para los días de verano en los que solo quieres disfrutar de la vida sin prisas.

Thé noir 29 de Le labo (205 euros)

Thé noir 29 Le labo

Le labo es una marca de perfumes nicho que ha ganado una gran popularidad en los últimos años, quizá te suene de algo su icónico Santal 33 (una de mis fragancias favoritas). Por su parte, Thé noir 29 es una fragancia que destaca por su sofisticación y frescura. Con una mezcla única de notas de hojas de higuera, bergamota y cedro, este perfume ofrece un cuerpo fresco que se complementa con un toque de profundidad gracias al té negro y el tabaco. Ideal para quienes buscan una fragancia refrescante, pero con un carácter distintivo, es perfecto para los días de verano en los que quieres dejar una impresión duradera.

Chance eau fraîche de Chanel (rebajado a 86,25 euros)

Chance eau fraîche Chanel

Este perfume de agua fresca de Chanel es una fragancia vibrante y llena de energía. Con notas de cidra, jazmín y vetiver, desprende una frescura chispeante que se transforma en un aroma floral y amaderado. La elección perfecta para quienes buscan un perfume que sea tanto refrescante como sofisticado.

Cada uno de estos perfumes no solo te aportará frescura y ligereza en los días de más calor, sino que también te hará recibir cumplidos allá donde vayas.