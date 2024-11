Alerta váper: ¿eres capaz de diferenciar quién es el gemelo fumador?

¿Sabías que una dermatóloga te ve la cara y sabe si fumas? Los efectos del tabaco y el alcohol en la piel son indiscutibles y, además, evidentes. Así lo demuestran las famosas imágenes de parejas de gemelos en redes sociales. El consumo de tabaco tiene varios efectos perjudiciales en la piel, muchos de los cuales aceleran el envejecimiento y deterioran la salud cutánea. Entre ellos, el envejecimiento prematuro, potencia la reducción de la circulación sanguínea y disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes a la piel, lo cual acelera la aparición de arrugas, especialmente alrededor de los ojos y la boca.

El tabaco también degrada el colágeno y la elastina, las proteínas que mantienen la piel firme y flexible. Esto hace que la piel pierda su elasticidad y se vuelva flácida, lo que lleva a una piel más pálida, opaca y grisácea. Además, la nicotina también puede intensificar la pigmentación en ciertas áreas de la piel, lo cual genera un tono de piel desigual. De todo esto habla la dermatóloga Ana Molina en una entrevista para el podcast CulturaFitCast.

Las fotos virales de lo que hace el tabaco en la piel

"Fumar te envejece, por dentro y por fuera. Al fumar inhalas cientos de tóxicos que envejecen todos tus órganos y tejidos. Si eso es lo que hace con tu piel, imagínate con tu corazón y tu circulación. ¿Cuántas has acertado?", pregunta el Dr. José Abellán en su perfil de Instagram.

"Lo del tabaco en la piel es impresionante. Y aprovecho para recordar que también el vapeo. Nos han venido la moto de que el vapeo no perjudica tanto, pero el vapeo envejece lo mismo que el tabaco. Supongo que has visto las imágenes de gemelos, en los que uno fumaba y el otro no, y todo el mundo es capaz de detectar al gemelo fumador", sostiene la doctora Molina en el vídeo.

La experta explica que, cuando vemos a un fumador, intuimos esa piel cetrina, como verdosa y apagada, sin luminosidad, con muchísimas más arrugas en la zona de alrededor de los ojos y de la boca. Así que, sí, fumar —ya sea tabaco o vapeador— se nota por dentro y por fuera.