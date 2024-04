Llega a España el sérum mágico que consigue minimizar al instante nuestros poros

Te sentirás identificada con nosotras cuando te digamos que hemos esperado muchos meses para que llegara este momento. Si eres amante de la belleza, conocerás de sobras la marca coreana Glow Recipe, aquella que siempre aparece en las rutinas faciales más adecuadas de las expertas en cosmética. Pues bien, una de las mejores noticias del mes es que dicha firma ya ha aterrizado en España para darnos la oportunidad de agotar todos los productos más famosos y clásicos. Ninguna podemos aguantar más en hacernos con el tónico con acabado glow (y olor a sandía) o con el sérum con niacinamida de gotas rosadas. Porque, además de contar con un packaging de lo más coquette y aesthetic, también es una de las marcas beauty más recomendadas tanto por las celebrities como por las editoras de belleza. Tras enamorarnos (y obsesionarnos) con los productos más comercializados, nos ha presentado uno de sus últimos lanzamientos que prometen elevar nuestra rutina facial tanto matutina como nocturna. Estamos hablando del sérum con en un tratamiento para cerrar los poros llamado Strawberry BHA Pore-Smooth Blur Drops. Su textura es una base sin silicona que afina gradualmente el aspecto de los poros, difumina y equilibra el sebo para conseguir un acabado suave y natural. Bien es cierto que una de las necesidades más comunes de la dermis es buscar sérums para reducir manchas o sérums para pieles con acné. Sin embargo, la aparición de poros también está siendo una problemática repetida en el rostro de muchas mujeres. Y es que cuando pensábamos que Glow Recipe ya no nos podía sorprender con más novedades, llega con este ítem para revolucionarnos nuestro neceser.

Este sérum de Glow Recipe no es solamente un producto para introducir en la rutina facial, sino que es un imprescindible para la preparación de la piel antes del makeup. Gracias a las enzimas de tres y el BHA encapsulados reducen el tamaño de los poros, así como la tapioca y el arroz ratifican la piel al instante. Asimismo, si estás buscando una solución para que tu look de maquillaje dure más o reducir el exceso de brillo, debes hacerte con este nuevo must have (que pronto veremos en el tocador de todas las celebridades). La manera ideal de aplicar dicho producto es con los dedos a través de suaves y ligeros toques sobre el rostro una vez limpio y tras la utilización del tónico y antes de la crema facial hidratante. Uno de los puntos más fuertes e importantes de este sérum disimulador de poros es que el rostro tanto con como sin maquillaje quedará totalmente liso y suave. Si tan solo con leer esta información ya te hemos creado la necesidad de hacerte con una unidad, debes saber que, por el momento, solamente lo podremos encontrar en Sephora por 32 euros.

Sérum disimulador de poros, de Glow Recipe (32 euros)

Sérum 'Strawberry BHA Pore-Smooth Blur Drops'. Glow Recipe

Este sérum mágico que nos ayuda a disimular los poros es tu mejor aliado si buscas solucionar alguna de las siguientes problemáticas: duración del maquillaje, reducción de los brillos o conseguir un rostro más liso y suave. Recuerda que debemos mantener una constancia en su uso, puesto que debemos recurrir a él tanto por las mañanas como por las noches.