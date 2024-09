Las mechas que más rejuvenecen ideales para mujeres de más de 50

Que las mechas son la mejor opción para conseguir dimensión, luz y movimiento en el cabello, no es ningún secreto. Tampoco lo es que este tipo de coloración es el método más utilizado para disimular las canas cuando no queremos teñir la melena completa. Podemos apostar por sutiles reflejos, por la técnica 'melting', que nos permite fundir diferentes tonos en el cabello, o el 'hair contouring', apostando por distintos puntos de luz en la zona que rodea la cara, sin olvidarnos de las famosas mechas 'balayage' para un acabado más natural y progresivo. Pero no es esto de lo que vamos a hablar hoy. Esta vez nos vamos a centrar en el color concreto del tinte que vamos a aplicar en nuestro cabello, que es tendencia máxima esta temporada otoño-invierno 2024-2025, ideal para mujeres de todas las edades, pero sobre todo a las mayores de 50 porque tienen un poder rejuvenecedor increíble: las mechas 'pumpkin spice'.

Las mechas del otoño: las 'pumpkin spice'

Seguramente te recuerde al famoso café de Starbucks: el 'pumpkin spice latte'. Y en realidad tiene mucho que ver con este estilo capilar. Y es que el ingrediente principal de este café es la calabaza, producto de temporada y protagonista indiscutible del otoño. Diciendo esto, ¿se te ocurre de qué color de tinte podemos estar hablando? Efectivamente del naranja. Se trata de una coloración que incluye tonos rubios cobrizos. Pero, si adaptamos este estilo a las mechas 'balayage' que tanto nos gustan, sería una progresión de tonos castaños, rojizos y cobrizos a lo largo de todo el cabello, en lugar de utilizar un solo color sólido para toda la melena.

Se trata de una técnica compleja porque no solo juega con el degradado desde la raíz hasta las puntas, sino que incluye varios colores en el proceso. Por lo tanto, lo mejor es acudir a ru estilista capilar de confianza que conozca tu pelo, tu matiz y los subtonos que mejor te van a quedar en este proceso.