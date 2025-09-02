Mezclar aceite de oliva y bicarbonato: por qué es recomendable hacerlo y para qué sirve

En la búsqueda de alternativas naturales para el cuidado personal y la limpieza del hogar, cada vez más personas recurren a remedios caseros con productos de uso común. Entre ellos, destaca la mezcla de aceite de oliva y bicarbonato de sodio, un dúo que reúne propiedades hidratantes, exfoliantes y limpiadoras. Aunque no existen estudios científicos concluyentes que avalen sus beneficios en la piel, esta combinación es ampliamente utilizada en rutinas de belleza y en la limpieza de superficies.

Propiedades del aceite de oliva y el bicarbonato de sodio

Este preparado casero combina las propiedades hidratantes del aceite de oliva con la acción exfoliante del bicarbonato para la piel y la limpieza doméstica. Estas son las propiedades:

Aceite de oliva: hidratación y antioxidantes

El aceite de oliva, rico en ácidos grasos y vitamina E, es un aliado natural para la nutrición de la piel. Sus propiedades hidratantes ayudan a suavizar, mientras que sus antioxidantes contribuyen a proteger frente a la acción de los radicales libres.

Imagen de archivo de aceite de oliva LaRazón

Bicarbonato de sodio: exfoliante y purificante

El bicarbonato es conocido por su acción exfoliante suave, que ayuda a retirar células muertas y suciedad acumulada. Además, tiene propiedades antibacterianas que pueden contribuir a mantener la piel más limpia y libre de impurezas.

Esto es lo que pasa cuando mezclas bicarbonato, vinagre y jugo de limón en casa Unsplash

¿Por qué mezclar aceite de oliva y bicarbonato?

La unión de ambos ingredientes da lugar a una pasta de textura fina que actúa como exfoliante natural. Su aplicación sobre la piel limpia permite:

Eliminar células muertas y residuos.

Hidratar y nutrir gracias al aporte del aceite.

Aportar luminosidad a la piel.

Contribuir a mejorar el aspecto de zonas con acné o asperezas.

Es importante subrayar que esta mezcla debe usarse con moderación, ya que el bicarbonato, en exceso, puede alterar el pH natural de la piel.

Otros usos: limpieza del hogar

Además del ámbito cosmético, la combinación de aceite de oliva y bicarbonato también tiene aplicaciones domésticas. Puede emplearse como pasta limpiadora para pulir objetos metálicos o utensilios de cocina. Solo hay que aplicarla, dejarla actuar unos minutos y retirar con un paño húmedo para recuperar el brillo.

Cómo preparar un exfoliante casero con aceite de oliva y bicarbonato

Preparar esta mezcla no te llevará más que unos minutos, para ello:

Mezcla dos partes de bicarbonato de sodio con una parte de aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea.

con una parte de aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea. Aplica con suaves masajes circulares sobre la piel limpia, evitando el contorno de los ojos.

Deja actuar un par de minutos.

Retira con abundante agua tibia.

Finaliza aplicando una crema hidratante para restaurar la barrera de la piel.¡

Precauciones a tener en cuenta

Estas son algunas de las precauciones que deberías de tener en cuenta antes de su uso: