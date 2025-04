Niacinamida + ácido salicílico: el combo definitivo para pieles grasas y mixtas

Uno de losprincipales problemas de las pieles mixtas y grasas suele ser el acné, unificar la textura, y conseguir un piel saludable sin acabado mate, si como esta servidora estás en el equipo piel mixta o grasa serás consciente de lo que cuesta encontrar productos que no te dejen la piel acartonada o que, en el peor de los casos, acaben provocando más brotes por exceso de activos o texturas demasiado densas.

Lo que muchas no saben es que, cuando se trata de equilibrar este tipo de piel, no hace falta llenar el tocador de productos. A veces, menos es más, y basta con dar con los ingredientes clave: la niacinamida y el ácido salicílico forman una dupla infalible que no solo reduce los granitos, sino que mejora la textura, controla el exceso de sebo y devuelve a la piel esa luminosidad que muchas veces se confunde con brillos.

¿Qué hacen la niacinamida y el ácido salicílico por tu piel?

La niacinamida, también conocida como vitamina B3, es uno de los ingredientes más completos que puedes incluir en tu rutina si tienes la piel mixta o grasa. Ayuda a regular la producción de sebo, minimiza la apariencia de los poros, mejora el tono desigual y, lo más importante, fortalece la barrera cutánea. Es un todoterreno que equilibra sin resecar y aporta ese efecto glow que tanto buscamos sin que la piel termine pareciendo una bombilla.

Por otro lado, el ácido salicílico es un beta hidroxiácido (BHA) lipofílico, es decir, tiene afinidad por las grasas, lo que lo convierte en el ingrediente perfecto para penetrar en los poros y limpiarlos desde dentro. Tiene propiedades antiinflamatorias, exfoliantes y queratolíticas, lo que significa que ayuda a desobstruir los poros, prevenir brotes de acné y suavizar la textura de la piel.

Combinados, la niacinamida y el ácido salicílico no solo se potencian, sino que trabajan en diferentes capas de la piel para transformarla desde el primer mes de uso constante. El resultado es una piel más clara, más suave y visiblemente más equilibrada.

Los mejores productos con niacinamida y ácido salicílico para pieles mixtas y grasas

Ahora que ya sabes que estos dos ingredientes son un auténtico dream team cosmético, toca pasar a la práctica. Si estás buscando productos eficaces, con fórmulas respetuosas y texturas agradables para pieles mixtas y grasas, estas opciones son algunas de las más recomendadas por dermatólogos y expertas.

Booster 10 % niacinamida, de Paula's Choice (57 euros)

Booster 10% niacinamida. Paula's Choice

Uno de los productos más virales de la firma y por una buena razón. Su concentración alta de niacinamida ayuda a mejorar visiblemente los poros dilatados y controlar el brillo a lo largo del día, sin alterar la hidratación natural de la piel.

Limpiador mela B3, de La Roche-Posay (23,90 euros)

Limpiador Mela B3. La Roche Posay

Este gel limpiador está pensado para pieles con manchas, pero también es ideal para pieles mixtas y grasas por su acción purificante y su fórmula con niacinamida. Limpia sin resecar y deja la piel confortable desde el primer uso.

Serum niacinamide 15, de COSRX (24,99 euros)

Serum niacinamide 15. Cosrx

Perfecto si buscas una opción ligera pero potente. Tiene un 15 % de niacinamida y ayuda a equilibrar la piel, reducir el exceso de sebo y mejorar la apariencia de marcas postacné. Se absorbe rápido y se lleva de maravilla con otros tratamientos.

Serum blemish + age defense, de Skinceuticals (113 euros)

Serum blemish + age defense. Skinceuticals

Este tratamiento multifunción está formulado con un 1,5 % de ácido salicílico entre otros activos, y es ideal para quienes luchan con imperfecciones adultas y signos de la edad. Reduce visiblemente los brotes, controla el exceso de grasa y suaviza la textura de la piel, todo en uno.

Salicylic acid cleanser, de The Inkey List (8,48 euros)

Salicylic acid cleanser. The Inkey list

Un imprescindible si tu piel tiende al acné o tienes puntos negros persistentes. Contiene un 2% de ácido salicílico que ayuda a limpiar los poros, reducir la inflamación y prevenir nuevos brotes.

Skin perfecting 2% BHA liquid exfoliant, de Paula’s Choice (39 euros)

Skin perfecting 2% BHA liquid exfoliant. Paula's Choice

Un clásico que nunca pasa de moda. Este exfoliante líquido con ácido salicílico es uno de los más eficaces del mercado. Ayuda a mejorar la textura, afinar los poros y mantener la piel libre de imperfecciones sin irritar. Puedes alternarlo con un sérum de niacinamida para obtener los beneficios de ambos ingredientes.

En resumen, si estás buscando una rutina eficaz y sin complicaciones para mantener tu piel mixta o grasa bajo control, este dúo se convertirá en tu mejor aliado. Menos brillos, menos brotes y mucho más glow.