Todos los productos de belleza (por menos de 10 euros) que sigo utilizando desde que los descubrí

A mis 25 años, he testado una multitud de cosméticos de la industria de la belleza tanto por mi profesión como por mera afición. Entre varias conclusiones, una de las más relevantes que he sacado es la confirmación de que no hace falta gastarse mucho dinero para completar una rutina facial, corporal o capilar (matutina o nocturna) eficaz a nuestras necesidades. Bien es cierto que en mi tocador cuento con productos de belleza de alta gama que no cambio por nada, pero también con otros que no superan los 10 euros que se han convertido en mis imprescindibles. A día de hoy (y tras varios pruebas-errores) puedo decir que he encontrado los ítems más asequibles que nunca con fórmulas innovadoras para el cuidado de la piel, ingredientes funcionales para combatir las imperfecciones o combinaciones que consiguen eliminarme el rostro cansado. Hablamos de sérums antimanchas, cremas con retinol, aceites capilares o limpiadores faciales (entre otros).

Si a día de hoy perdiera mi neceser, los primeros que compraría serían mis productos de belleza esenciales por menos de 10 euros. Incluso, estos sustituyen perfectamente a otros icónicos o best sellers de las marcas de alta gama con un precio superior y exclusivo. Porque una vez los pruebas en tu cuidado facial, corporal o capilar, nunca te olvidarás de ellos y los repondrás una y mil veces más. Como buena editora de belleza (y tu aliada en crearte nuevas necesidades), he hecho esta lista con los ocho productos de belleza por menos de 10 euros que sigo utilizando desde que los descubrí. Y que no me han defraudado por entonces.

Spray facial, de Mario Badescu (8 euros)

Spray facial. Mario Badescu

Uno de los primeros pasos que realizo en la rutina facial se basa en este spray de aloe vera, plantas aromáticas y agua de rosas de Mario Badescu, que se puede utilizar tanto en el rostro como en el cuello o cabello. Se trata de un esencial hidratante facial que revitaliza la piel deshidratada con un brillo saludable y revela una piel radiante. Es importante saber que se debe utilizar antes o después de la crema hidratante.

Crema facial con retinol, de Lacabine (9,99 euros)

Crema facial con retinol. Lacabine

Una de las cremas antiedad más efectivas en relación calidad-precio. Este esencial ayuda a mejorar progresivamente la textura, la apariencia de las arrugas y del tono de la piel con una innovadora tecnología de encapsulación, que permiten una mayor eficacia y tolerancia al retinol en la piel.

Sérum facial antimanchas, de Garnier (9,99 euros)

Sérum facial antimanchas. Garnier

A mis 25 años he empezado a utilizar los sérums antimanchas para prevenir la aparición de signos de la edad o melasma. No obstante, si hablamos de la calidad por un precio asequible, debemos mencionar esta alternativa de Garnier. En su fórmula contiene vitamina C, niacinamida y ácido salicílico que consiguen atenuar las manchas más oscuras e iluminar la piel.

Sérum antiimperfecciones, de The Ordinary (8 euros)

Sérum antiimperfecciones. The Ordinary

Si eres del team de imperfecciones en el rostro, nunca me cansaré de recomendar este sérum de The Ordinary que ayuda a suavizarlas. Se trata de una fórmula con una alta concentración de vitaminas y minerales para luchar contra las imperfecciones y las inflamaciones cutáneas. Entre ellas encontramos la niacinamida, la sal de zinc o el ácido carboxílico de la pirrolidona, que permite regular la producción de grasa.

Mascarilla reparadora, de Dr. Jart+ (9 euros)

Mascarilla reparadora. Dr. Jart+

También, como buena editora de belleza, he probado numerosas mascarillas faciales reparadoras para eliminar el rostro cansado. Una de las más recomendadas es esta de Dr. Jart+ para pieles secas, que está enriquecida con centella asiática, alantoína y lipopéptido que aporta una sensación de frescor a la vez que hidrata la piel, reduce las rojeces y fortalece la barrera cutánea.

Limpiador antiimperfecciones, de The Inkey List (8 euros)

Limpiador antiimperfecciones. The Inkey List

Siguiendo con las dermis con imperfecciones, encontramos este limpiador de poros e imperfecciones con ácido salicílico de The Inkey List por 9 euros. Además de contener ácido salicílico para limpiar la piel, también es rico en un compuesto de zinc, que juntos, ayudan a controlar la grasa, reduciendo los puntos negros y los granos.

Champú nutritivo, de Gisou (9,99 euros)

Champú nutritivo. Gisou

Para cuidar mi cabello en su profundidad, desde que descubrí este champú nutritivo de Gisou no lo cambio por nada. Cuenta con un 92% de miel natural que limpia suavemente e hidrata para conseguir un cabello suave al tacto, brillante y más manejable. Asimismo, previene el encrespamiento, reduce los daños y las puntas abiertas.

Sérum capilar con ácido hialurónico, de L'Oréal (8 euros)

Sérum capilar con ácido hialurónico. L'Oréal

Tras la ducha, nunca me olvido de aplicarme este sérum capilar con ácido hialurónico de L'Oréal. Rellena desde el primer uso y penetra hasta 10 capas de células de la piel, así como hidrata intensamente.

Es complicado encontrar otra rutina facial, corporal o capilar más acertada en cuanto a la relación calidad-precio. Una vez pruebes cada uno de estos productos de belleza, comprobarás que no siempre es necesario gastarse mucho dinero para dar con los perfectos a tus necesidades.