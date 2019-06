Lujo hedonista. Disfrutar de los placeres. Un hotel con personalidad. El punto de encuentro del estilo y el lujo contemporáneo. Un lugar para perderse. The best of living. Comienza la temporada de verano en Ibiza y lo hace con una de las apuestas más prometedoras de lujo de la isla. BLESS Hotel Ibiza, el nuevo hotel de la marca BLESS Collection Hotels de Palladium Hotel Group, ha abierto sus puertas y lo ha hecho con una espectacular fiesta de inauguración con más de 700 personas y con la modelo Eugenia Silva , como embajadora de la marca.

Y hablando de estilo, lujo y moda en España, quién mejor que Eugenia Silva para ser madrina de la marca. En la puesta en marcha del verano oficial ibicenco, la modelo nos atiende para charlar con Lifestyle.

¿Qué siente al ser embajadora de la marca BLESS Collection?

A mi me hace especial ilusión, a parte de que los hoteles son maravillosos, yo conozco a la familia Matutes desde hace muchos años y cuando me contaron que iban a crear este concepto de hotel de lujo tanto en Madrid como en Ibiza y que querían que yo fuera la madrina me hizo especial ilusión. Madrid porque es la ciudad donde vivo e Ibiza, aunque yo tengo casa en Formentera, la verdad es que a esta isla llevo viniendo toda la vida y me encanta cuando se hacen cosas bonitas y con buen gusto. No es trabajo, es venir a disfrutar de Ibiza de la mano de Matutes, un éxito seguro.

Una persona que viaja tanto y vive en hoteles de todo el mundo, ¿a qué le da más importancia al entrar a hospedarse en un hotel?

Cuando tu entras en el lobby del hotel, ya tienes un felling y ya sabes como va a ser tú estancia. Como te tratan en recepción, como se percibe, como huele. Aquí es un gusto, es muy apetecible, mirar al mar, ya no necesitas nada más.

Un hotel que tiene como inspiración el lujo hedonista. ¿Para Eugenia Silva cuál es el mayor placer?

Este fin de semana ha sido de mucho placer, aquí con mi equipo que son mis amigos, sin horarios. Hemos tomado el sol, nos hemos bañado, hemos bailado sobre las hamacas, hemos cenado en Martín Berasategui. ¡Es un fin de semana de lujo!

Coco Chanel es una de las inspiraciones de BLESS Hotel Ibiza, usted acaba de inaugurar su tienda en Madrid... Si tuviera que diseñar un hotel, ¿cuál sería su inspiración?

En mi tienda me he inspirado en mi casa, en mi vida, en mis veranos en Formentera. Si pudiera hacer un hotel en Formentera sería una extensión de mi casa, ¡ya lo tengo hasta en la cabeza! Sería complicado porque ahora hay millones de hoteles y conceptos, en Nueva York intento ver los últimos hoteles y novedades y cada vez hay algo nuevo.

Modelo, madre, mujer, emprendora, empresaria... ¿Cómo le da tiempo a hacer todo?

Tengo una muy buena organización en casa y en mis oficinas. Para llegar a hacer todo hay que tener un equipo muy bueno detrás, si no no se puede.

¿Un proyecto soñado que le queda por hacer?

Tengo un proyecto entre ceja y ceja que estoy en ello, pero todavía no puedo decir nada. Pero es muy apetecible y a las mujeres nos encanta.