El corrector más vendido en Amazon cuesta menos de 10 € y tiene más de 30.000 reseñas positivas

Lleva años siendo el corrector más vendido y no parece que vaya a perder su trono. A veces, los clásicos lo son por algo. El Instant Age Rewind de Maybelline, conocido popularmente como el Borrador, es uno de esos productos que siguen en los neceseres sin importar las modas. Cuesta menos de diez euros, acumula más de 30.000 reseñas en Amazon y su fórmula sigue conquistando a quienes buscan una mirada más fresca sin complicaciones.

Su éxito tiene una explicación sencilla, simplemente funciona. Cubre, ilumina e hidrata sin marcar las líneas de expresión, algo que pocos correctores consiguen. Su textura ligera se funde con la piel y deja un acabado natural, como si el rostro hubiera descansado más horas de las que realmente ha dormido. Contiene bayas de goji y Haloxyl, dos ingredientes que ayudan a suavizar la zona del contorno y reducir el aspecto de las ojeras.

El aplicador también tiene parte del mérito. La esponjita que corona el envase —ya casi un icono en sí misma— permite aplicar la cantidad justa sin esfuerzo ni necesidad de brochas. Solo hay que girar la base, esperar a que aparezca el producto y difuminar con pequeños toques. Es rápido, cómodo y eficaz, justo lo que se busca cuando el tiempo por la mañana escasea.

El clásico que se adapta a todas las pieles

El corrector Borrador de Maybelline está disponible en distintos tonos para adaptarse a cada tipo de piel. Cortesía de Maybelline New York

Con los años, Maybelline ha ampliado la familia del Borrador, manteniendo su esencia pero adaptándola a distintas necesidades. La versión actual cuenta con una fórmula vegana, de hasta doce horas de duración y con una textura no comedogénica, apta incluso para pieles con tendencia a imperfecciones. Su acabado uniforme evita los pliegues y conserva la luminosidad durante todo el día. Además, está disponible en una amplia gama de tonos que se ajustan a distintos tipos y subtonos de piel.

Cuatro tonos para personalizar la corrección del rostro

La gama de color del Borrador incluye cuatro tonos para diferentes correcciones: amarillo, verde, violeta y rosa. Cortesía de Maybelline New York

La línea se completa con cuatro tonos pensados para distintas necesidades de corrección. El amarillo neutraliza manchas y zonas apagadas, aportando un toque de calidez al rostro. El verde corrige rojeces y pequeños granitos, uno de los problemas más comunes en invierno, cuando la piel tiende a irritarse más por el frío. El violeta ilumina las pieles cansadas o apagadas, devolviendo frescura y equilibrio al tono. Y el rosa, quizá el más popular, difumina las ojeras oscuras y suaviza la mirada sin necesidad de aplicar varias capas.

Estos tonos pueden usarse por separado o combinados con el clásico Borrador para un resultado más preciso. Aplicar una pequeña cantidad antes del corrector habitual ayuda a unificar la piel y potencia el efecto buena cara. Es una técnica sencilla que muchos maquilladores profesionales recomiendan para lograr una corrección natural.

Quizá su secreto esté ahí, en su equilibrio entre sencillez y eficacia. No necesita más para seguir siendo el corrector de confianza de muchas porque funciona igual en una rutina de cinco minutos que en un maquillaje completo. Un básico que demuestra que, a veces, lo más sencillo es lo que mejor resiste el paso del tiempo.