Luc Loren le entrega al Barcelona el premio 'Love Rights' a la diversidad en el deporte

Influencers, deporte y la lucha contra la LGTBIfobia. La entidad defensora de los derechos de las personas LGTBIQ+ Love Rights ha concedido este lunes el premio a la diversidad en el deporte al F.C Barcelona con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte. La responsable de Diversidad, Equidad e Inclusión del club barcelonés, Maite Laporta, ha recibido el premio en un evento presentado por el influencer, divulgador social y activista LGBTI Luc Loren. “Queremos abrazar la diversidad como un pilar fundamental de la entidad. Hay mucho trabajo por hacer, pero reconocimientos como este nos inspiran a seguir avanzando en la construcción de un mundo más respetuoso para todos”, ha asegurado Laporta.

Las instalaciones deportivas y los campos de juego son el cuarto espacio en el que más incidentes de delitos de odio se denuncian, según el Ministerio del Interior. Por este motivo, Luc Loren ha asegurado que “combatir la LGTBIfobia en el fútbol masculino puede cambiar el mundo”. La jornada ha contado también con la participación de representantes de las instituciones catalanas y europeas, personalidades del deporte y portavoces de entidades para la diversidad LGTBI.

El waterpolista y político Víctor Gutiérrez ha puesto en valor la importancia de los referentes: “Pensaba que no iba a llegar a la élite del deporte porque no veía a nadie como yo; me hubiera cambiado la vida encontrar un deportista fuera del armario”, ha explicado. La responsable de comunicación de Panteres Grogues, el mayor club deportivo LGTBIQ+, con cerca de 2.000 personas asociadas, Emma Ros, ha intervenido también en la jornada. “El aumento de los asociados a Panteres Grogues en los últimos años nos alegra, pero nos preocupa lo que sucede en el resto de los clubes para que la gente tenga que acudir a nosotros”.

El club ha hecho hoy un manifiesto en el que reivindican la necesidad de la implicación de cualquier participante deportivo. En un comunicado, la asociación reclama el desarrollo de “medidas transformadoras”; como la creación de planes formativos, equipamientos inclusivos o el fomento del deporte mixto.ha opinado que “cuando empezamos a conseguir derechos, el otro lado se molesta”. "No hay que tener miedo y hay que seguir adelante".