'Love Rights' se presenta en Madrid con el compromiso corporativo en la inclusión real y efectiva de las personas LGTBIQ+

El mundo lo mueven las personas, y aunque a veces nos olvidemos de ello, también está en nuestra mano cambiarlo. Y eso es lo que quieren hacer desde Love Rights, la entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de los derechos de igualdad y diversidad LGTBIQ+, que se presento anoche en Madrid en un evento que ha congregado a destacadas personalidades del ámbito empresarial, cultural y social. Desde María Eizaguirre y Luc Loren como presentadores a nuestra representante en Eurovisión, Blanca Paloma, el D. Francisco Martín, Delegado del Gobierno de España, Itziar Castro o Juriji der Klee. Además, se ha rendido homenaje a las personas y entidades que trabajan y actúan en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, abogando por un mundo más diverso e igualitario. A través de un reconocimiento entregado por la drag queenCarmen Farala, se homenajeó a Lolés León, por su valiosa contribución en la lucha de los derechos LGTBIQ+. Por eso en Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con Kevin de Ribes, presidente de Love Rights, para que nos explique que hay detrás de esta nueva organización y cuáles son sus objetivos.

Él viene del sector del lujo, pero es de esas personas que desde su posición más privilegiada quiere empezar a cambiar el mundo. Y lo hace por un tema que le toca de cerca, porque valientes y emprendendores como Kevin, son los que acaban cambiando nuestro mundo. "Nos llena de orgullo presentar nuestro nuevo sello corporativo. Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer a las empresas que demuestran un firme compromiso con los derechos humanos LGTBIQ+. Este sello representa la declaración pública de estas empresas en favor de la igualdad y la diversidad, y se erige como un faro de esperanza para quienes buscan entornos laborales inclusivos y respetuosos, contribuyendo además a una causa social de gran envergadura”.

"Hay muchos países que aún siguen anclados en el pasado, y ser del colectivo LFTBIQ+ conlleva penas de prisión e incluso de muerte. Hoy además es el Día Internacional de Salir del Armario, por eso quisimos unir este día con el Día Internacional de la Salud Mental que fue ayer, porque al final son dos causas que van de la mano. Nuestro próximo objetivo de 2024 es la apertura del 'Love House' en Madrid que será un espacio seguro para encontrar asesoramiento, atención psicológica, bolsa de trabajo y acompañamiento. Un lugar de acogida, dando voz también al arte y a la formación", nos cuenta Kevin de Ribes.

"Al final siempre pensamos en como se ha evolucionado en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, pero no pensábamos que hay personas del colectivo en pueblos de España que no cuentan con el apoyo de sus familias ni de sus padre, y la 'Love House' pretende ser ese apoyo que no encuentran en su núcleo familiar. Cualquier persona puede estar acompañada y no sentirse sola", afirma Kevin de Ribes.

Pero no solo la gente de la calle, también las celebrities que se han unido al proyecto. "Muchos famosos que son embajadores de nuestro sello nos han contado sus vivencias negativas personales, y ahí es cuando aún nos damos más cuenta de lo necesario que es promover esta ayuda. Ellos también están a nuestro lado porque no quieren que se repita lo que ellos han pasado en otras personas. Por ejemplo, ayer Loles León nos explicaba como en la primera manifestación ilegal en Barcelona la intentaron agredir también a ella. Por suerte hemos evolucionado, pero aún queda mucho camino por hacer, y también en redes sociales donde los insultos son más fáciles de recibir".

Además, le hemos querido preguntar a Kevin de Ribes, que sería lo primero que cambiaría si tuviera una varita mágica para poder hacer un cambio en este momento, y lo tiene muy claro. "Sobre todo la educación infantil. Actualmente no hay protocolos a seguir en las escuelas en casos de personas trans. De todas las siglas del colectivo, la 't', es la que queda más camino por recorrer.