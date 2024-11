5 prendas de la colección fiesta y eventos de Mango que no llegarán a Navidad, son elegantes, versátiles y perfectas para eventos

Aunque parezca mentira, la temporada de Navidad se acerca sigilosamente y estamos seguras de que no tardaremos en ver a Mariah Carey con su clásico 'All I Want For Christmas Is You' dando la bienvenida oficial a una de las épocas más bonitas del año (sí, soy de esas personas a las que les encanta todo lo que tiene que ver con el espíritu navideño) por eso y porque más vale prevenir, creemos que es el momento ideal para que empieces a pensar en esos outfits que llevarás a la cena de empresa, reuniones de amigos/familia y eventos varios. Muchas de nuestras influencers favoritas como Rocío Osorno, ya nos han estado dejando inspiración con muchos de sus estilismos en los últimos días.

Y es que en pleno noviembre, con el fresquito instalado y las primeras luces adornando las calles, ya es inevitable sentir esa emoción anticipada por lo que viene: cenas, reencuentros y un sinfín de eventos que exigen lo mejor de nuestro estilo. Ahora que queda poco para entrar de lleno en la temporada festiva, la selección de prendas que llevaremos se vuelve una tarea a tener muy presente. Sabemos que cada año la escena navideña trae consigo nuevas tendencias y que nadie quiere quedarse sin las piezas estrella cuando llegue el momento. Mango, una vez más, se adelanta a nuestros deseos con una colección de fiesta y eventos que reúne todo lo que necesitamos: desde vestidos impecables hasta partes de arriba de lo más versátiles que se pueden llevar de una cena formal a una noche de copas con amigos.

Esta es tu señal para apostar por esas prendas que no solo te salvarán de improvisaciones de última hora, sino que también te asegurarán un look inolvidable y único para cada ocasión. Aquí tienes las cinco piezas que, si no te haces con ellas ahora, probablemente ya no estarán para cuando la Navidad esté en pleno apogeo.

Vestido mesh asimétrico drapeado, de Mango (59,99 euros)

Vestido mesh asimétrico drapeado Mango

Lo de este vestido ha sido amor a primera vista, todo en él nos parece un sueño para triunfar en cualquier evento navideño, desde el tejido en mesh o malla, de lo más en tendencia para las más fashionistas pasando por su diseño favorecedor, tanto el drapeado como el cuello asimétrico hacen que este vestido siente como un guante y que con accesorios en negro seas la más elegante.

Camiseta detalle puños plumas, de Mango (25,99 euros)

Camiseta detalle puños plumas Mango

Todas estamos de acuerdo en que no hay nada más elegante que el color negro y si a eso le añadimos el detalle de las plumas en los puños conseguimos una prenda elegante a más no poder. Lo mejor de todo, además de su precio, que te la puedes poner con todo, después copas con amigos y unos pantalones cuero o para una reunión más formal con una falda midi. La clave esta en darle protagonismo a las plumas y brillarás sin necesidad de estridencias.

Falda midi strass, de Mango (59,99 euros)

Falda midi strass Mango

Si estás aburrida de las típicas prendas con lentejuelas que vuelven todos los años por estas fechas, permíteme decirte que hemos encontrado la prenda con la que volverás a adorar el 'brilli-brilli'. Se trata de esta falda midi con detalles de strass y cintura elástica, la mezcla perfecta para conseguir ese aire lujoso que nos chifla en Navidades.

Blusa asimétrica manga abullonada, de Mango (29,99 euros)

Blusa asimétrica manga abullonada Mango

Esta blusa en negro metalizado es otra de esas prendas que te harán el look incluso si la combinas con unos vaqueros, recuerda que el diseño asimétrico es uno de los más favorecedores y el detalle de la manga abullonada al más puro estilo Studio 54 nos parece ideal.

Americana terciopelo, de Mango (69,99 euros)

Americana terciopelo Mango

Al igual que nuestra querida Rocío Osorno agotó en su momento la americana de terciopelo de Zara, estamos seguras de que esta de Mango tiene también los días contados en las perchas. La razón además de que el terciopelo es otro de los tejidos que siempre triunfa en Navidad su tono burdeos que se ha convertido sin lugar a dudas en la estrella de la temporada, y no nos extraña, tiene un poder de sofisticación que pocos en la paleta cromática pueden conseguir.