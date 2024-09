6 conjuntos de deporte para volver a hacer deporte sin que te de pereza

Septiembre es el momento por excelencia para volver a hacer deporte, y es que después de varios meses en los que nuestra única preocupación era elegir a qué playa o restaurante ir, la realidad llama a la puerta y sin saber como estamos a las puertas del otoño. Es verdad que los días de verano dan para mucho, desde ese maravilloso cafecito al sol hasta cenas en las que no parece hacerse de noche nunca, pero seamos sinceras, hay algo al que por x o por b no conseguimos hacerle hueco en nuestras agendas, el deporte. Vale, puede que algún día salgas a pasear o te hagas unos largos en la piscina, pero ya nos entiendes. Y eh, no te culpamos, ¿a quién le apetece ir al gimnasio a hacer deporte en verano si en cuanto te levantas estás con el sudor a flor de piel por las altas temperaturas?

A estas alturas del mes ya no hay excusas para demorar más la vuelta a nuestra rutina deportiva, bien sea salir a correr, ir al gimnasio, a tu estudio de pilates o yoga favorito o quedarte en casa con tu propia rutina, la cuestión es hacer deporte. Lo más importante si este mes de septiembre te has propuesto hacer deporte por primera vez es crear una rutina que vaya contigo y que te apetezca seguir con la mayor frecuencia posible, porque al final del día, en ello recae la clave para ser constantes y no dejarlo a las primeras de cambio. Te lo digo por experiencia propia, desde que he encontrado una rutina que me gusta y me funciona, hacer deporte es uno de mis momentos favoritos del día. Y si para ti también el hacer deporte es tu vía de escape favorita, pero este año te está costando volver a él más de la cuenta, tenemos la solución perfecta, renovar tu armario de deporte. Así que sin más dilación estos son los 6 conjuntos de deporte para volver a hacer deporte sin que te dé pereza.

Para las que no renuncian a lo clásico

Nike siempre es un acierto si hablamos de deporte, si eres de las que no se complica y buscas un conjunto de deporte sencillo que te pueda durar unos cuantos años, este en color verde es para ti.

Sujetador deportivo Zenvy strappy, de Nike (54,99 euros)

Zenvy strappy Nike

Leegings de talle alto Zenvy, de Nike (99,99 euros)

Leggings Zenvy Nike

Para las que buscan básicos con un twist

Si para ti los armarios cápsula son como una religión y lo que buscas en un conjunto de deporte es poder ponértelo temporada tras temporada, pero sin llegar a rozar lo aburrido este de Etam lleva tu nombre.

Top asimétrico, de Etam (25,99 euros)

Top asimétrico Etam

Leggings efecto vientre plano, de Etam (45,99 euros)

Leggings efecto vientre plano Etam

Para las adictas al barre

Si lo tuyo es el barre, uno de los deportes favoritos de celebrities como Paula Echevarría, necesitas un conjunto de deporte que te aporta movilidad sin ser restrictivo, por eso un mono largo como este de Tezenis es ideal para volver al estudio con estilo.

Mono largo de tirante ancho deportivo, de Tezenis (25,99 euros)

Mono largo de tirante ancho Tezenis

Para las Gen Z

Como buena Gen Z buscas la practicidad en todo incluso en tus conjuntos de deporte, por eso este conjunto de Rita Ora para Primark es para ti, perfecto para ir a hacer deporte o para sacar tu lado más athleisure.

Top deportivo corto muy suave, de Primark (10 euros)

Top deportivo corto muy suave Primark

Leggings acampanados muy suaves, de Primark (14 euros)

Leggings acampanados muy suaves Primark

Para las que buscan algo con estilo y calidad-precio

Si eres una chica pragmática Oysho tiene que estar en tu radar y es que sus conjuntos de deporte no solo cuentan con una buena calidad-precio, sino que también tienen diseños de lo más estilosos como este en color visón.

Sujetador deportivo comofortlux, de Oysho (22,99 euros)

Sujetador deportivo comfortlux Oysho

Leggings tobilleros talle alto comfortlux, de Oysho (29,99 euros)

Leggings tobilleros talle alto Oysho

Para las más cool

Desde Blanca Padilla pasando por Kendall Jenner o Rosie Huntington-Whiteley, todas las chicas (muy) cool que hacen deporte tienen uno o varios conjuntos de Alo Yoga, por lo que no podíamos cerrar esta lista sin hablar de sus conjuntos de deporte.

Sujetador deportivo Airbrush streamlined, de Alo Yoga (79 euros)

Airbrush Streamlined bra tank Alo

Leegings de talle alto Airbrush Streamlined, de Alo Yoga (140 euros)

Airbrush high waist streamlined legging Alo

Estos 6 conjuntos de deporte son todo lo que necesitas para volver a hacer deporte sin que te dé pereza este mes de septiembre. ¿Ya sabes cuál se convertirá en tu nuevo favorito?