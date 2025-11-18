Aitana, pillada en Zamora compartiendo tiempo con la familia de Plex

Aitana Ocaña está rompiendo sus propias reglas con Plex. Siempre ha querido mantener sus relaciones alejadas del foco mediático, aunque lo cierto es que siempre que está de promoción airea detalles de sus idilios. Así lo ha hecho con Cepeda, con Miguel Bernardeau o con Sebastián Yatra, aunque luego se quejase de que la prensa le preguntase por sus novios. También le molesta que se ponga el foco en el youtuber que ha anidado en su corazón, pero con él está dando pasos que antes medía mucho más, como el gritar a los cuatro vientos que está locamente enamorada por él.

“A mi novio Dani, a quien quiero con todo mi corazón”, le dedicaba la artista su primer Latin Grammy, además de nombrar a sus padres en su discurso de agradecimiento. El youtuber se encontraba en las gradas aplaudiendo el éxito de su chica. Ya han dejado de esconderse y no tienen tanto reparo en que los medios se fijen en ellos. Tampoco el público, relajándose cuando se cruza con fans por la calle. Así, las redes sociales se han llenado estos meses de imágenes de la pareja en sus salidas de ocio o mientras queman visa comprando en tiendas. También ahora que la pareja ha viajado hasta Zamara, tierra natal de la estrella viral.

Aitana y Plex, pillados en una escapada significativa

La nueva forma de encarar su relación ante el mundo está gustando mucho a propios y extraños. Ya no se esconden e incluso posan sonrientes ante las cámaras. No solo en photocalls o cuando la repercusión mediática puede amenazar sus respetivos imperios. También a pie de calle, cuando cualquier persona de a pie se les acerca con ilusión para obtener un autógrafo de sus ídolos y una foto para el recuerdo. Instantáneas que acaban en las redes sociales, como la última que sitúa a la pareja en Toro, pueblo natal de Plex.

“El frío que debe de hacer en Zamora. Ellos, majísimos, haciéndose fotos con todo el mundo”, escribía una usuaria en la red social X, junto a la imagen que prueba su encuentro con la cantante y el youtuber por el pueblo en el que se crio él. Un paseo por las calles de esta zona de Zamora, que han disfrutado mucho los vecinos que se encontraban con ellos y lograban la ansiada imagen. Además, la fan añadía una posibilidad, al plantear que la visita de la pareja se debiese al cumpleaños de la hermana de Plex.

No es la primera vez que Aitana ha sido vista en Toro, el pueblo de su amado. Este verano ya hicieron planes en esta localidad zamorana, siendo captados por los curiosos haciendo una visita a las tradicionales bodegas de la zona. Planes en los que la cantante catalana se funde con la familia de Plex, siendo una más del clan y ofreciendo mayor normalidad a su relación. Unos pasos que sientan las bases de un amor con intención de perdurar en el tiempo. Parece que están felices y reconocen estar enamoradísimos el uno del otro. Sus familias ya se conocen respectivamente y esto afianza más aún los lazos que están estrechando. Por fin, ya no se ocultan, regalando momentos especiales como este.