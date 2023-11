Aitana se viste de Kylie Jenner para arrasar con su look más rompedor en México

Aitana está triunfando con sus looks en México. Si ayer os contábamos que ya estaba en el otro lado del charco para empezar con su gira, junto a Sebastián Yatra y su padre. hoy nos quedamos con su look más cañero para una jornada de promoción por los medios del país. Pero Yatra que sí que apoya siempre a la catalana, ahora también se ha ido a México para verla en su primer Ausitorio Nacional, después de estar también en su concierto en Madrid. Aitana actúa hoy en el Auditorio Nacional. Esta gira internacional la cual consiste de 8 países, incluyendo ciudades como Bogotá y Buenos Aires, además de, la Ciudad de México. Y Aitana ha apostado por un estilismo de cuero de la nueva marca de ropa de Kylie Jenner de lo más rompedora para arrasar en su visita.

Tras conquistar el sector de la belleza con solo 18 años, Kylie Jenner quiere ahora hacerse un hueco en la moda. Hace unos años, la pequeña del clan Kardashian-Jenner ya tuvo su propia línea de ropa y complementos junto a su hermana Kendall, pero en esta ocasión se atreve en solitario con su propia marca: Khy. Y Aitana ya se ha sumado con uno de sus últimos looks. Una gira en la que Aitana a vestido en cada concierto con diferentes looks de Fendi, veremos si para su primer concierto en México repite los looks de la gira española o va de estreno.

Look de Aitana en Mexico. @aitanax

Pendientes estaremos del concierto de Aitana en México para contaros todos los detalles de su vestimenta que seguro no dejará indiferente a nadie, como hace en los últimos meses con su imagen más empoderada.