Para empezar el verano solo necesitamos el vestido amarillo más romántico que Sara Carbonero se ha comprado en H&M

Sara Carbonero ya ha dado la bienvenida al verano, a unas horas de que empiece, como hace cada año con su vestido más bonito y romántico. Si el fin de semana veíamos a Teresa Urquijo ser la la invitada boho ideal de boda, y a Sara Carbonero convertida en la invitada perfecta con un vestido de firma española para una boda en Santander, ahora lo hace con este vestido de H&M para dar la bienvenida al verano. María Sañudo, directora de marketing y comunicación de seis de las marcas del grupo Tendam -como Cortefiel, Pedro del Hierro o Slowlove- y el empresario madrileño Carlos Martín han sido los protagonistas de la gran boda de este fin de semana en Santander. Y obviamente, no podían faltar Sara Carbonero e Isabel Jiménez. Para esta ocasión ha dejado a un lado estilo más bohemio, para enamorarnos con este vestido largo de seda que no puede ser más elegante e ideal para una boda en el norte este verano, y apostando por la boda española. Hablamos de Cortana, la enseña fundada por la mallorquina Rosa Esteva hace casi 25 años, que no es la primera vez que vemos lucir a Sara Carbonero.

Si el fin de semana nos enamoramos de ese vestido, ahora lo hace con este maravilla de diseño bohemio y romántico de H&M. ¿La mala noticia? Que solo lo hemos encontrado a la venta en la web de H&M en países árabes, no sabemos si es un modelo agotado en España, que aún no ha salido a la venta en nuestro país o que la estilista de Sara se lo ha comprado allí. Lo que está claro es que los vestidos amarillos son tendencia para este verano 2024. El amarillo pastel, también conocido como amarillo mantequilla o vainilla, regresa una temporada más como el color más apetecible del verano, después de ser la estrella ya de la primavera. Y Sara Carbonero lo tiene claro. Molly Goddard, Proenza Schouler, Christopher Esber, Bottega Veneta, Zimmermann o Rotate son solo algunas de las firmas que han teñido parte de sus creaciones primavera-verano 2024 de amarillo mantequilla. Si bien los vestidos son la prenda que mejor representa la tendencia, y este de H&M de Sara Carbonero lo deja claro.

Sara Carbonero y su look para dar la bienvenida al verano. @saracarbonero

Vestido amarillo. H&M

Estaremos muy pendientes de la web de H&M por si conseguimos comprarnos este maravilloso vestido que ya ha estrenado Sara Carbonero para una sesión de fotos.