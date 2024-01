7 prendas imprescindibles para meter en tu maleta para la próxima escapada a la nieve

No paramos de ver cómo los influencers y celebrities pasan los días de invierno en la nieve. Por lo que tenemos cero dudas (y muchas pruebas) de que queda inaugurada la época de escaparse a esquiar a Formigal, BaqueiraBeret o Sierra Nevada. Pero, para ello, debemos estar bien preparados, a nivel de indumentaria, para soportar la borrasca y las bajas temperaturas. Y es que, además, de asegurarnos de meter en la maleta todo lo necesario para estar calentitas, también nos debemos preocupar por crear looks en tendencia e inspiradores para derrochar estilo. Todo ello para demostrar que podemos extrapolar nuestro estilismo ante cualquier circunstancia. En estos momentos, las editoras y expertas en moda ya no se conforman por los típicos pantalones y chaquetas acolchadas de fondo de armario para salir a la nieve, sino que las marcas han impuesto unos trajes y conjuntos especiales para este tipo de viajes con propuestas modernas y versátiles. Nosotras hemos estado atentas a todos los outfits que nos han regalado las instagramers para preparar todo nuestro repertorio de prendas y accesorios para nuestra próxima escapada a la nieve.

Las chicas que más saben de moda se han hecho con todos los trajes y conjuntos de la marca de ropa de nieve por excelencia: Perfect Moment. Indiscutiblemente, si tu objetivo es coronarte como la más moderna en tu grupo de amigas, debes ir directa a dicha marca para hacerte con la prenda con la que más te identificas. Desde la estampada en pata de gallo hasta de cuadros vichy. Tampoco nos podemos olvidar de las clásicas (y deseadas) Moon Boots, disponibles en una multitud de colores para combinar con cualquier look. Asimismo, las manoplas acolchadas de Goldbergh o el gorro de punto de Oysho son otros de los accesorios obligatorios a la hora de hacer la maleta para disfrutar de la nieve. En especial, los guantes blancos son los más llevados por todas las editoras de moda. La ropa interior térmica también es un esencial que no podemos dejar atrás. En Uniqlo encontrarás todo aquello que necesitas para no pasar frío mientras esquías, como camisetas o leggings. Zara ha lanzado una colección especial de nieve, y entre todas las prendas debemos destacar el plumífero estrella en negro para utilizar tanto para estas vacaciones de invierno como para el día a día.

1. Traje de esquiar, de Perfect Moment (920 euros)

Traje de esquiar. Perfect Moment

2. Botas de nieve, de Moon Boots (185 euros)

Botas de nieve. Moon Boots

3. Manoplas acolchadas, de Goldbergh (180 euros)

Manoplas acolchadas. Goldbergh

4. Camiseta térmica, de Uniqlo (30 euros)

Camiseta térmica. Uniqlo

5. Leggings térmicos, de Uniqlo (30 euros)

Leggings térmicos. Uniqlo

6. Plumífero, de Zara (149 euros)

Plumífero. Zara

7. Gorro de punto, de Oysho (18 euros)

Gorro de punto. Oysho

Es de vital importancia irte de vacaciones a la nieve con estos siete imprescindibles para estar en tendencia (y calentita) mientras esquías.