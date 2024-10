Ana Obregón se convierte en pura inspiración para las invitadas de otoño con este conjunto de tweed

Ana Obregón está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras la llegada al mundo de la pequeña Ana Sandra, la hija de Aless Lequio. Desde que la bebé nació, la actriz ha florecido de nuevo y ha recuperado la ilusión y las ganas de vivir. Tanto es así, que incluso ha vuelto a trabajar en la pequeña pantalla al lado de Sonsoles Ónega, como colaboradora del espacio de las tardes de Antena 3.

Ana Obregón sigue marcando tendencia y es pura inspiración para todas las mujeres +60. A sus 69 años, la actriz puede presumir de ser una de las mujeres más elegantes de nuestro país y sigue siendo todo un icono de moda. En sus looks, la presentadora refleja su estado de ánimo y momento vital y, en esta nueva etapa, Ana Obregón está brillando con luz propia.

En esta última ocasión, la televisiva ha escogido un conjunto de chaqueta corta y pantalón de tiro alto de tweed blanco y negro de Victoria, firma de la diseñadora Vicky Martín Berrocal. Como toque flamenco -muy Victoria- la blazer lleva el hombro unas flores blancas y negras. El traje lo ha combinado con un top lencero con bordes de encaje del mismo color blanco y unos tacones destalonados negros de Dior. "Qué gusto saber que no se debe trabajar por un aplauso , que se debe trabajar para inspirar y no para impresionar. Y eso es lo que he intentado los 40 años que llevo trabajando. ¡Que a todos nos gusta que te digan qué guapa estás! Y tal tal tal...pero al final todo consiste en un buen maquillaje, una buena estilista @y un traje de chaqueta como este maravilloso de @victoria.coleccion y unos zapatos de @dior", ha escrito la actriz junto a la publicación de su look.

Conjunto de chaqueta y pantalón de tweed, de Victoria (399 euros y 249 euros) Victoria

Se trata del conjunto Praia de Victoria y ambas prendas están disponibles en la web oficial de la firma de la diseñadora española Vicky Martín Berrocal. Disponibles en todas las tallas, la chaqueta tiene un precio de 399 euros y el pantalón de tiro alto 249 euros.