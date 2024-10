María Pombo se despide de los 20 en Punta Cana con un fiestón y el mini vestido rojo de lentejuelas de Zara

María Pombo cumple hoy 30 años, pero antes ha querido despedirse de los 20 con un mega fiestón con sus amigos en Punta Cana. Y lo ha hecho con un maravilloso vestido rojo con lentejuelas de Zara de lo más sexy. Si así ha sido la fiesta de despedida, no nos queremos imaginar la celebración del cumpleaños este jueves. Pero el dress code para despedir sus 20 era claro, ella de rojo y el resto de invitados de negro. Al más puro estilo Georgina Rodríguez, así va a celebrar María Pombo su cumpleaños, sin su familia, pero con 30 amigos "cercanos" en Punta Cana.

Y nosotras solo nos hemos podido fijar en su vestido rojo de lentejuelas de Zara. Acompañada por sus mejores amigos, puso rumbo ayer e mediodía a Punta Cana, donde les espera un repleto calendario de actividades que tendrán como colofón una gran fiesta este jueves, día de su 30 cumpleaños. Junto a su marido, Pablo Castellano, Bea Gimeno, Laura Matamoros y María Fernández Rubíes, pero sin sus hermanas, ni sus íntimos amigos Tomás Páramo y María García de Jaime no pudieron asistir por recoger el premio Forbes, o sus hermana Marta que no podía dejar a sus hijas recién nacidas o Lucía por trabajo. Eso sí, la mala noticia es que el vestido rojo de Zara es de hace meses y ya no se lo podemos copiar.

María Pombo con vestido de Zara. @mariapombo

Tendremos que esperar hasta mañana para ver el estilismo de María Pombo para celebrar este 30 cumpleaños con todos sus amigos por todo lo alto en Punta Cana.