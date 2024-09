De la Infanta Elena o Cristina a Sofía Palazuelo: los looks de las invitadas a la boda de Victoria López-Quesada

Al fin ha llegado el día en el que se ha celebrado una de las bodas más esperadas de la temporada por parte de la sociedad española. Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Copa se han casado este sábado en la finca madrileña Soto de Mozanaque. Una ceremonia que ha llamado la atención por la asistencia de algunos de los rostros más importantes de las celebridades españolas, así como integrantes de la realeza. No obstante, la Reina Letizia no ha asistido a dicho enlace a causa de su viaje a París para apoyar a los deportistas madrileños en los Juegos Paralímpicos 2024. Eso sí, lo que sí que estábamos esperando todos ha sido el momento icónico de la entrada de la hija mayor de Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada, desvelándonos su vestido de novia. Aunque, por el momento, no nos ha saciado la emoción de descubrirlo. No obstante, desde hace tiempo ya sabíamos dos de los detalles más importantes de su vestimenta. Y es que Victoria López-Quesada ha confiado desde el primer momento en Lorenzo Caprile para confeccionar el vestido de novia de sus sueños, así como ha utilizado el mismo velo que llevó su abuela, la princesa Ana, en su enlace con el Infante Don Carlos.

La llegada de los invitados a la boda de Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Copa ha dado mucho de qué hablar, puesto que únicamente hemos podido ver tanto rostros de la sociedad española como de la Casa Real en los interiores de los coches. Por lo que, no nos han mostrado sus atuendos al completo. Sin embargo, hemos analizado los colores más repetidos, así como los peinados en tendencia o los looks de maquillaje escogidos para una boda de tarde. Empezando tanto por la Infanta Elena como la Infanta Cristina (montada en el vehículo con el Rey Felipe), con looks de invitadas en blanco, pero que, probablemente, sea cuestión de una prenda de abrigo que antes que iniciar la ceremonia se quitarían. Asimismo, ambas han apostado por recogidos sofisticados, así como por pendientes minimalistas muy discretos. Irene Urdangarín nos ha sorprendido totalmente con su apuesta de maquillaje: sombra de ojos oscura (que resalta sus ojos azules) con labial rojo. Sofía Palazuelo se ha convertido en la mejor invitada de la ceremonia. Ha escogido un diseño largo de efecto satinado en verde con motivos florales grandes en tonos marrones y terracota, cuello subido, sin mangas y cinta para atar a la cintura. Se trata de un diseño de Nicolás Montenegro que ha conseguido en la plataforma multimarca EsFascinante.

La Infanta Cristina (con el Rey Felipe) con estilismo de invitada en blanco, así como con una apuesta por un recogido sofisticado y pendientes minimalistas

Infanta Elena siguiendo los pasos de su hermana, con vestimenta de la misma colorimetría junto con recogido elegante, pendientes discretos y gafas de sol más confiadas

Sofía Palazuelo convirtiéndose en la mejor invitada con vestido largo de efecto satinado en verde con motivos florales, de Nicolás Montenegro

Irene Urdangarín sorprendiéndonos con un look de maquillaje de lo más arriesgado: sombra de ojos oscura (que resalta sus ojos azules) con labial rojo

Lucía Martín Alcalde con atuendo de invitada en color vitamina, perfecto para las mujeres con el cabello oscuro y potenciar el bronceado

Belén Corsini confía en el peinado más socorrido y desenfadado: melena suelta con ondas deshechas

La boda de Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Copa ha sido una de las más esperadas de esta temporada, por lo que seguiremos atentas a descubrir el vestido de novia para cazar todas las tendencias de las futuras bridals.