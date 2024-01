Así es el vestido rojo más original y en tendencia que ha lucido Amelia Bono esta Noche de Reyes

Amelia Bono nos tiene muy bien acostumbradas. Sí, querida lectora. Siempre que vemos un estilismo de la celebrity no podemos evitar obsesionarnos con cada prenda y accesorio que luce. Porque, como todos ya sabemos, Amelia Bono se ha convertido en una de las mujeres mejor vestidas y con un estilo propio. Indiscutiblemente, durante el 2023 nos ha dejado looks tanto de streetstyle como de eventos nocturnos dignos de replicar. Y, para este año, nuestro único deseo es que siga dándonos lecciones de moda. Pues bien, desde que ha empezado el 2024, día tras día ya nos ha ido mostrando pistas de hacia dónde está dirigiendo su estética estilística. Como, por ejemplo, su incorporación de los shorts de efecto piel de Zara que nosotras ya hemos incluido en nuestra cesta de rebajas de enero. Sin embargo, Amelia Bono no ha tenido dudas en estrenar este vestido tejido de fantasía de Sfera para pasar la Noche de Reyes, una de las veladas más emocionantes y mágicas.

Está claro que los vestidos rojos son una de las tendencias más llevadas durante el año pasado. Y ya nos han dicho las editoras de moda que no nos deshagamos de nuestros favoritos y más bonitos, porque durante los próximos meses los vamos a seguir vistiendo. Indiscutiblemente, tener esta prenda en tu armario es un must have que ya tienen muchas celebrities como Aitana para pasar el Fin de Año en Costa Rica o Tamara Falcó. Y si lo dicen ellas, tendremos que hacerles caso. Amelia Bono ha combinado este vestido rojo de Sfera (súper agotado, pero con expectativas de que lo repongan) con botas negras súper altas, mítico bolso acolchado y pendientes en acabado en oro. Asimismo, se ha decantado por un peinado sencillo y elegante: un moño bajo para que todas nuestras miradas se vayan al outfit.

Vestido tejido fantasía, de El Corte Inglés (30 euros)

Vestido tejido fantasía. Sfera

